Enapter Aktie hebt ab - 23.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Enapter Aktie. Sie steigt um +20,34 % auf 2,1000€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Enapter ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Wasserstofftechnologie, das durch seine modularen und kosteneffizienten Elektrolyseure eine starke Marktposition aufbaut. Wichtige Konkurrenten sind Nel ASA und ITM Power.

Der heutige Anstieg bei Enapter konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -30,27 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Enapter Aktie damit um +9,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Enapter auf -59,06 %.

Enapter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,51 % 1 Monat -5,56 % 3 Monate -30,27 % 1 Jahr -55,15 %

Informationen zur Enapter Aktie

Es gibt 31 Mio. Enapter Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,38 Mio. wert.

Enapter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Enapter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enapter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.