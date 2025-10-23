Volvo Car Registered (B) Aktie hebt ab - 23.10.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Volvo Car Registered (B) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Mit einer Performance von +32,65 % konnte die Volvo Car Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die Volvo Car Registered (B) Aktie damit um +19,57 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,70 % gewonnen.

Volvo Car Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,57 % 1 Monat +29,38 % 3 Monate +31,74 % 1 Jahr +4,80 %

Informationen zur Volvo Car Registered (B) Aktie

Es gibt 3 Mrd. Volvo Car Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,27 Mrd. wert.

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag insgesamt leicht zugelegt. Bei Einzelwerten kam es unterdessen nach Quartalszahlen zu kräftigen Bewegungen. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,13 Prozent auf 5.646,48 Punkte. Uneinheitlich …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo Cars nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 schwedischen Kronen belassen. Mit der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autobauer positiv überrascht, schrieb …

Volvo-Aktien klettern am Donnerstag zweistellig, zeitweise um über 35 Prozent. Denn der schwedische Autohersteller übertraf deutlich die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal.

Volvo Car Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volvo Car Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volvo Car Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.