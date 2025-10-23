    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Car Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Car Registered (B)

    Volvo Car Registered (B) Aktie hebt ab - 23.10.2025

    Am 23.10.2025 ist die Volvo Car Registered (B) Aktie, bisher, um +32,65 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volvo Car Registered (B) Aktie.

    Foto: vadimborkin - 258917169

    Volvo Car Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Mit einer Performance von +32,65 % konnte die Volvo Car Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Volvo Car Registered (B) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Volvo Car Registered (B) Aktie damit um +19,57 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,70 % gewonnen.

    Volvo Car Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,57 %
    1 Monat +29,38 %
    3 Monate +31,74 %
    1 Jahr +4,80 %

    Informationen zur Volvo Car Registered (B) Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Volvo Car Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,27 Mrd. wert.

    Volvo Car Registered (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volvo Car Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    ISIN:SE0021628898WKN:A40AE9



