Florence verbindet über 65.000 Prüfzentren und mehr als 600 Sponsoren weltweit und läutet die nächste Ära der KI für klinische Studien ein

Mit dem größten Netzwerk an Prüfzentren der gesamten Branche setzt Florence neue Maßstäbe hinsichtlich KI-gestützter Studieninitiierung, Workflow-Automatisierung und operativem Risikomanagement.

ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2025 / Florence Healthcare hat seine Rolle als Weltmarktführer auf dem Gebiet klinischer Studien mit einem bedeutenden Meilenstein weiter gestärkt: Die Florence Trial Operations Platform verbindet ab sofort 65.000 Prüfzentren mit über 600 Sponsoren in mehr als 90 Ländern und bildet damit das größte Netzwerk der gesamten Branche. Florence kann sich seit sechs Jahren in Folge als Nummer 1 unter den Technologien für klinische Studien behaupten und setzt in den Studienportfolios der Sponsoren auch in Zukunft Maßstäbe bei der Schnelligkeit der Studieninitiierung, der Workflow-Automatisierung und beim operativen Risikomanagement.

„Florence wurde entwickelt, um Sponsoren und Prüfzentren in einem gemeinsamen operativen Raum zusammenzubringen“, so Ryan Jones, CEO von Florence Healthcare. „Zunächst haben wir die Studieninitiierung vollständig digitalisiert, um manuelle Engpässe und Papierkram zu beseitigen. Jetzt nutzen wir die KI, um die Schnelligkeit und Datenintelligenz an 65.000 Prüfzentren weltweit zu verbessern. Damit verschaffen wir den Sponsoren einen Überblick über die operativen Abläufe in ihrem gesamten Portfolio, damit sie Risiken im Rahmen von Studien vorhersehen, auf Erkenntnisse reagieren und die Umsetzung vor Ort vorantreiben können.“

Lösung des Problems der 1-Mio-$-Verluste pro Studie

Während digital ausgerichtete Prüfzentren neue Maßstäbe für operative Schnelligkeit und Effizienz setzen, agiert ein Großteil der Branche weiterhin im Offline-Bereich. Nur 30 % der weltweiten Prüfzentren nutzen derzeit ein eISF. Das bedeutet, dass rund 200.000 Prüfzentren bei der Studieninitiierung, der Dokumentenerhebung und -speicherung, dem Management regulatorischer Abläufe, dem Monitoring und dem Studienabschluss nach wie vor auf ineffiziente Papierarbeit angewiesen sind.

Dieser Mangel an Digitalisierung kostet Sponsoren schätzungsweise 1 Million Dollar pro Studie, die in Produktivitätsverlusten, Nachbearbeitungen sowie Qualitäts- und Compliance-Risiken aufgeht.

Florence schließt diese digitale Lücke durch das wachstumsstärkste Netzwerk für klinische Forschung mit 65.000 Prüfzentren und mehr als 600 Sponsoren. Durch die vollständige Digitalisierung der Arbeitsabläufe setzt Florence Maßstäbe in puncto rasche Studieninitiierung, Senkung der Betriebskosten und Risikomanagement.