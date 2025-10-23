    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    Türkische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Leitzins der Türkei auf 39,5% gesenkt, trotz Inflation.
    • Dritte Zinssenkung in Folge, Inflation über 33%.
    • Erdogan drängt auf niedrige Zinsen, konventionelle Maßnahmen.

    ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins trotz einer hohen Inflation erneut gesenkt. Der Leitzins werde um 1,0 Prozentpunkte auf 39,5 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Ankara mit. Volkswirte hatten dies im Schritt erwartet.

    Es ist die dritte Senkung in Folge, nachdem die türkische Notenbank den Leitzins im April angehoben hatte. Zuvor hatte die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu Kursturbulenzen an den türkischen Finanzmärkten ausgelöst.

    Das Ausmaß der Zinssenkungen wurde jedoch reduziert. Schließlich war zuletzt die Inflation unerwartet gestiegen. Die Jahresrate stieg im September auf über 33 Prozent. Es war der erste Anstieg seit über einem Jahr. Im September hatte die Zentralbank den Leitzins noch um 2,5 Prozentpunkte reduziert.

    Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist ein Gegner hoher Zinsen und hat in der Vergangenheit immer wieder Druck auf die Notenbank ausgeübt und Zinssenkungen gefordert. Zuletzt hat er allerdings eine konventionellere Inflationsbekämpfung zugelassen./jsl/la/jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

