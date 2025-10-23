    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics

    Zulieferer unter Druck

    1049 Aufrufe 1049 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chip-Schock bei STMicro: Tesla-Nachfrage bricht ein – Aktie stürzt über 10 % ab

    Die Stimmung in der Halbleiterbranche bleibt äußerst nervös. STMicroelectronics hat die Anleger am Donnerstag mit einem schwachen Ausblick auf das vierte Quartal enttäuscht. Die Aktie verliert zweistellig.

    Für Sie zusammengefasst
    • STMicro enttäuscht mit schwachem Q4-Ausblick, Aktie fällt.
    • Umsatzprognose von 3,28 Mrd. USD unter Analystenerwartung.
    • Rückläufige Bestellungen aus Auto-Sektor belasten stark.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Zulieferer unter Druck - Chip-Schock bei STMicro: Tesla-Nachfrage bricht ein – Aktie stürzt über 10 % ab
    Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

    Die erhoffte Erholung in der Halbleiterbranche droht zu platzen: Der französisch-italienische Chipkonzern STMicroelectronics hat für das vierte Quartal einen Umsatz von 3,28 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt – weniger als die von Analysten erwarteten 3,35 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stürzte daraufhin in Paris zeitweise um über 7 Prozent auf 23,66 Euro ab. Auch andere Halbleiterwerte wie Infineon und NXP Semiconductors gerieten unter Druck.

    Im dritten Quartal sanken die Erlöse von STMicro um 2 Prozent auf 3,19 Milliarden US-Dollar, der operative Gewinn brach sogar um 53 Prozent auf 180 Millionen US-Dollar ein. Belastend wirkten ein Wertminderungsaufwand von 37 Millionen US-Dollar sowie Restrukturierungskosten. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    31,66€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35,71€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    STMicroelectronics

    -10,42 %
    -0,60 %
    +2,11 %
    -6,79 %
    -4,28 %
    -26,72 %
    -13,39 %
    +253,41 %
    +54,78 %
    ISIN:NL0000226223WKN:893438

    Hauptgrund für die Enttäuschung sind rückläufige Bestellungen aus dem Autosektor. Besonders ein großer Elektroauto-Kunde habe weniger geordert, erklärte Finanzchef Lorenzo Grandi. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass es sich dabei um Tesla handelt. Die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Chips – wichtig für Elektroantriebe – bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Entsprechend kürzt STMicro seine Investitionspläne für 2025 auf knapp unter 2 Milliarden US-Dollar (zuvor bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar).

    Analysten von JPMorgan sehen in der gesamten Branche derzeit nur einen "sehr gedämpften" Aufschwung. Wie auch Konkurrent Texas Instruments leidet STMicro unter schwacher Nachfrage in den Bereichen Auto, Industrie und Konsum. Zwar legten Bildsensoren und Mikrocontroller zuletzt zu, doch die Flaute bei Leistungshalbleitern belastet weiter. Das laufende Sparprogramm soll laut Unternehmen im Plan liegen.

    Der Konzern, der unter anderem Apple und Tesla beliefert, leidet wie die gesamte Branche unter geopolitischen Spannungen und schwacher Nachfrage. Seit Beginn des Jahres verschärft sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle und Exportbeschränkungen auf Hochleistungschips verhängt hat. Peking reagierte mit Ausfuhrlimits für seltene Erden – Materialien, die für die Chip- und Batterieproduktion unverzichtbar sind.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion 


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,59, was einem Rückgang von -7,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zulieferer unter Druck Chip-Schock bei STMicro: Tesla-Nachfrage bricht ein – Aktie stürzt über 10 % ab Die Stimmung in der Halbleiterbranche bleibt äußerst nervös. STMicroelectronics hat die Anleger am Donnerstag mit einem schwachen Ausblick auf das vierte Quartal enttäuscht. Die Aktie verliert zweistellig.