Chip-Schock bei STMicro: Tesla-Nachfrage bricht ein – Aktie stürzt über 10 % ab

Im dritten Quartal sanken die Erlöse von STMicro um 2 Prozent auf 3,19 Milliarden US-Dollar, der operative Gewinn brach sogar um 53 Prozent auf 180 Millionen US-Dollar ein. Belastend wirkten ein Wertminderungsaufwand von 37 Millionen US-Dollar sowie Restrukturierungskosten.

Die erhoffte Erholung in der Halbleiterbranche droht zu platzen: Der französisch-italienische Chipkonzern STMicroelectronics hat für das vierte Quartal einen Umsatz von 3,28 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt – weniger als die von Analysten erwarteten 3,35 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stürzte daraufhin in Paris zeitweise um über 7 Prozent auf 23,66 Euro ab. Auch andere Halbleiterwerte wie Infineon und NXP Semiconductors gerieten unter Druck.

Hauptgrund für die Enttäuschung sind rückläufige Bestellungen aus dem Autosektor. Besonders ein großer Elektroauto-Kunde habe weniger geordert, erklärte Finanzchef Lorenzo Grandi. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass es sich dabei um Tesla handelt. Die Nachfrage nach Siliziumkarbid-Chips – wichtig für Elektroantriebe – bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Entsprechend kürzt STMicro seine Investitionspläne für 2025 auf knapp unter 2 Milliarden US-Dollar (zuvor bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar).

Analysten von JPMorgan sehen in der gesamten Branche derzeit nur einen "sehr gedämpften" Aufschwung. Wie auch Konkurrent Texas Instruments leidet STMicro unter schwacher Nachfrage in den Bereichen Auto, Industrie und Konsum. Zwar legten Bildsensoren und Mikrocontroller zuletzt zu, doch die Flaute bei Leistungshalbleitern belastet weiter. Das laufende Sparprogramm soll laut Unternehmen im Plan liegen.

Der Konzern, der unter anderem Apple und Tesla beliefert, leidet wie die gesamte Branche unter geopolitischen Spannungen und schwacher Nachfrage. Seit Beginn des Jahres verschärft sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle und Exportbeschränkungen auf Hochleistungschips verhängt hat. Peking reagierte mit Ausfuhrlimits für seltene Erden – Materialien, die für die Chip- und Batterieproduktion unverzichtbar sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





