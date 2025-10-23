Krypto-Veteran Peter Brandt: Bitcoin wird sich halbieren

In der technischen Analyse ist eine Broadening-Formation durch zwei divergierende Trendlinien gekennzeichnet – eine steigt, eine fällt – was zu hoher Preisschwankung führt.

Der legendäre Trader teilte seinen 816.800 Followern zuletzt auf X mit, dass Bitcoin möglicherweise gerade eine bearishe Broadening-Formation ausbildet, ähnlich wie der Preis von Sojabohnen im Jahr 1977.

"1977 bildeten Sojabohnen ein Broadening-Top und verloren anschließend 50 Prozent ihres Wertes. Bitcoin zeigt heute ein ähnliches Muster. Ob ich Recht habe oder nicht, man muss zugeben, dass dieser alte Mann den Mut hat, große Entscheidungen zu treffen."

Unterdessen sagt der Krypto-Trader mit Pseudomym "Bluntz" seinen 329.900 Followern auf X, dass Bitcoin in diesem Zyklus noch nicht fertig mit der Rallye ist.

"Bei BTC: noch ein Allzeithoch, dann Top. Die aktuellen Pessimisten sind zu früh dran."

Bluntz wendet die Elliott-Wellen-Theorie an, nach der ein bullishes Asset typischerweise eine Fünf-Wellen-Rallye zeigt: Wellen 1, 3 und 5 als Aufwärtsbewegungen, Wellen 2 und 4 als Korrekturen.

Laut seiner Analyse bildet Bitcoin gerade die fünfte Welle, die den führenden Krypto-Asset auf etwa 140.000 US-Dollar treiben könnte.

Bluntz geht außerdem davon aus, dass Ethereum (ETH) in diesem Zyklus neue Allzeithochs erreichen wird.

"Am Wochenende wurde bei ETH ein höheres Tief gebildet. Die Pessimisten sind meiner Meinung nach noch eine Etappe zu früh dran. Noch ein Hoch, dann Top."

Laut seiner Analyse befindet sich ETH gerade in der dritten Welle einer fünfwelligen Rallye. Er prognostiziert ein Hoch von etwa 5.500 US-Dollar noch vor Jahresende.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion