ZenaTechs Geschäftsbereich Zena AI für moderne KI-gestützte Drohnenlösungen für die Verteidigung und innere Sicherheit der USA erhält Firmensitz in Baton Rouge, Louisiana

Vancouver, British Columbia, (23. Oktober 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass Baton Rouge, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Louisiana, als Firmensitz von Zena AI, Inc. ausgewählt wurde. Zena AI, der auf KI spezialisierte Geschäftsbereich des Unternehmens, wird die nächste Generation von Drohnentechnologien für Anwendungen im Bereich der Verteidigung und inneren Sicherheit der USA entwickeln. Das Unternehmen hat einen Pachtvertrag für ein abgesichertes Bürogebäude im Stadtzentrum von Baton Rouge (Downtown) unterzeichnet und wird bis zum Jahresende bis zu acht KI-Softwarespezialisten und Techniker einstellen.

„Die Wahl von Baton Rouge als US-Zentrum für Zena AI wird unsere Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Förderung der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Drohnentechnologien der nächsten Generation für Verteidigung und innere Sicherheit beschleunigen“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Der wachstumsstarke Technologiesektor, mit besten Verbindungen zu Verteidigungs- und Infrastrukturressourcen, Luft- und Raumfahrt, qualifizierten Technikern und Forschungseinrichtungen, macht die Stadt zu einem idealen Standort für fortschrittliche KI-Drohnentechnologien und Quanteninnovationen.“

Die neue Einrichtung soll ein multidisziplinäres Team aus KI-Softwareentwicklern, Datenwissenschaftlern, Systemingenieuren und Experten für Drohnentechnologien aufnehmen. Das Team wird die ISR-Verteidigungsanwendungen (Inspektion, Überwachung und Aufklärung) von ZenaDrone und die damit verbundenen KI-Drohnen-Plattformen weiterentwickeln und gleichzeitig den Talentepool des Unternehmens, der Elite aus amerikanischen KI-Experten und Ingenieuren, zu erweitern.

Die Teams werden an einer Reihe von fortschrittlichen Anwendungen für die Bereiche Verteidigung und innere Sicherheit arbeiten. Dazu zählt auch die autonome Navigation, die Koordination von mehreren Drohnen oder Drohnenflotten, die Entscheidungsfindung in Echtzeit sowie die Erforschung intuitiver Steuerungsschnittstellen, wie z. B. App-basierte oder sprachbasierte Drohnenbefehle für den operativen Einsatz. Entwicklungsarbeiten finden auch im Rahmen des Projekts Eagle Eye statt – einer Initiative, die KI-Drohnen, historische Daten sowie Echtzeitdaten und Quantencomputing zusammenführt, um eine Vielzahl von vorausschauenden Erkenntnissen, raschere Entscheidungsfindungslösungen und optimierte Leistungen im Kampfszenario zu liefern.

Diese Initiativen stehen im Einklang mit dem KI-Aktionsplan des Weißen Hauses und den drei am 23. Juli 2025 erlassenen Dekreten (Executive Orders), die der Förderung von KI-Innovationen im Inland, der Entwicklung der Infrastruktur und dem Einsatz ideologisch neutraler KI-Technologien Vorrang einräumen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 4,32EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.