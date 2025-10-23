Dieser KI-Vorreiter will das neue Netflix werden – mit Geld von OpenAI!

Die Runde wurde von der europäischen Risikokapitalfirma Atomico angeführt, gemeinsam mit den bestehenden Investoren LocalGlobe aus Großbritannien und Blackbird aus den USA.

Das von OpenAI- und Google-DeepMind-Führungskräften unterstützte KI-Studio Wonder Studios hat in einer Finanzierungsrunde zwölf Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Entwicklung beschleunigen und die Zahl seiner Ingenieure verdoppeln. Die Investition soll zudem helfen, eigene Inhalte und geistiges Eigentum zu schaffen – ein Schritt, der Wonder Studios direkt in Konkurrenz zu traditionellen Produktionshäusern bringt.

KI als neue Hollywood-Revolution

"Künstliche Intelligenz ist die nächste große Revolution in der Unterhaltungsbranche", sagte Xavier Collins, Mitgründer und Geschäftsführer von Wonder Studios, im Gespräch mit dem Wall Street Journal. Durch den Einsatz von KI ließen sich laut Collins "die Barrieren zur Hollywood-Produktion deutlich senken". Ziel sei es, die Kraft der Technologie mit traditioneller Erzählkunst zu verbinden.

Das Unternehmen sieht sich als Wegbereiter einer neuen Produktionsära, in der kreative Prozesse automatisiert und beschleunigt werden. Collins betont:

"Wir müssen nicht nur die Technik beherrschen, sondern auch die besten Geschichten und Filmemacher finden – und daraus globale Erfolge machen."

Konkurrenz schläft nicht

Das Interesse an KI-getriebener Filmproduktion wächst rasant. Bereits im vergangenen Jahr investierte der Tech-Gigant Andreessen Horowitz in das Start-up Promise, das ausschließlich auf generative KI für Serien und Filme setzt.

Wonder Studios geht einen ähnlichen Weg, setzt aber auf eine Dreiteilung seines Geschäfts: kommerzielle Projekte, Partnerschaften für geistiges Eigentum und die Produktion eigener Inhalte. Schon im kommenden Jahr will das Studio mehrere Eigenproduktionen veröffentlichen.

Tech-Riesen im Hintergrund

Zu den frühen Unterstützern zählen neben OpenAI- und DeepMind-Executives auch Adobe Ventures. Der Softwarekonzern startete kürzlich seine Plattform Adobe AI Foundry, mit der Unternehmen eigene generative KI-Modelle auf Basis ihrer Medieninhalte entwickeln können. Zu den ersten Kunden zählt Walt Disney Imagineering.

Collins sieht darin eine strategische Verbindung:

"Große Konzerne tun sich schwer, echten Zugang zu den kreativen Communities zu bekommen. Das ist einer der Gründe, warum Adobe in uns investiert hat."

Auf dem Weg zur neuen Content-Ära

Mit der frischen Finanzierung will Wonder Studios seine Position im boomenden Markt der KI-gestützten Filmproduktion festigen. Während Hollywood noch über Chancen und Risiken der Technologie diskutiert, setzen Start-ups wie Wonder Studios längst auf eine Zukunft, in der Algorithmen und Kreativität Hand in Hand gehen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion