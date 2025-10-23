Qualys erweitert Enterprise TruRisk Management (ETM) mit integrierter Agentic AI Fabric um Identitätssicherheit, branchenspezifische Priorisierung von Bedrohungen und Exploit-Validierung
Foster City, Kalifornien (ots) - Qualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ:
QLYS) (https://www.qualys.com/investor) , führender Anbieter von disruptiven
cloudbasierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat leistungsstarke
neue Funktionen in Qualys Enterprise TruRisk Management (ETM) vorgestellt, die
das proaktive Risikomanagement stärken und Unternehmen dabei helfen, neue und
aufkommende Angriffsvektoren im Zeitalter der agentenbasierten KI vorherzusagen
und sich davor zu schützen. Die Verbesserungen stärken die Identitätssicherheit
für menschliche und nicht-menschliche Identitäten, verbessern die prädiktive
Bedrohungsanalyse und bieten eine Bestätigung der Ausnutzbarkeit einer
Schwachstelle, sodass Sicherheitsteams Cyberrisiken vorhersagen können, bevor es
zu einer Sicherheitsverletzung kommt.
Qualys ETM ermöglicht eine Risikominderung, indem es Identity Risk Posture
Management, kontextbezogene Bedrohungsinformationen zur Priorisierung und die
Validierung der Ausnutzbarkeit von Schwachstellen mit einem einheitlichen Risk
Operation Center (ROC)-Framework kombiniert.
ETM Identity deckt identitätsbasierte Risiken durch tiefgreifende
Domain-Einblicke auf, TruLens priorisiert Bedrohungen und Angreifer auf der
Grundlage von branchenspezifischen Echtzeit-Informationen, und TruConfirm
überprüft, welche Schwachstellen in Ihrer Umgebung tatsächlich ausnutzbar sind,
und bietet so eine quantifizierbare Methode zur Messung und zur Überprüfung der
tatsächlichen Risikominderung.
ETM Identity ermöglicht es Unternehmen, sowohl menschliche als auch
nicht-menschliche identitätsbezogene Risiken proaktiv zu reduzieren. Es vereint
Transparenz, Kontext und Abhilfemaßnahmen über alle Identitäts- und
Zugriffsmanagementsysteme (IAM) hinweg, einschließlich lokaler Active
Directory-, Microsoft Entra ID-, Cloud-Identitätsanbieter (IdPs) und
Identity-as-a-Service-Plattformen (IDaaS), und korreliert Identitäts- und
Vermögensrisiken zu einem einzigen Identity TruRisk(TM)-Score.
TruLens liefert maßgeschneiderte Bedrohungsinformationen in Echtzeit, mit denen
Unternehmen Cyberrisiken schneller und präziser erkennen, priorisieren und
beheben können.
TruConfirm erweitert den Wert der Qualys-Plattform, indem es proaktiv die
Ausnutzbarkeit einer Schwachstelle bestätigt, bevor Angreifer darauf zugreifen
können. Durch die sichere Ausführung realer Angriffsszenarien validiert
TruConfirm die Ausnutzbarkeit und identifiziert, wo Sicherheitskontrollen
versagt haben, und liefert Sicherheitsteams klare, umsetzbare Risikobeweise.
Pressekontakt:
Kafka Kommunikation
Ursula Kafka
+49 89 747470-580
mailto:info@kafka-kommunikation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54173/6143754
OTS: Qualys
