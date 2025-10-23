Qualys erweitert Enterprise TruRisk Management (ETM) mit integrierter Agentic AI Fabric um Identitätssicherheit, branchenspezifische Priorisierung von Bedrohungen und Exploit-Validierung

Foster City, Kalifornien (ots) - Qualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ:

QLYS) (https://www.qualys.com/investor) , führender Anbieter von disruptiven

cloudbasierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat leistungsstarke

neue Funktionen in Qualys Enterprise TruRisk Management (ETM) vorgestellt, die

das proaktive Risikomanagement stärken und Unternehmen dabei helfen, neue und

aufkommende Angriffsvektoren im Zeitalter der agentenbasierten KI vorherzusagen

und sich davor zu schützen. Die Verbesserungen stärken die Identitätssicherheit

für menschliche und nicht-menschliche Identitäten, verbessern die prädiktive

Bedrohungsanalyse und bieten eine Bestätigung der Ausnutzbarkeit einer

Schwachstelle, sodass Sicherheitsteams Cyberrisiken vorhersagen können, bevor es

zu einer Sicherheitsverletzung kommt.



Qualys ETM ermöglicht eine Risikominderung, indem es Identity Risk Posture

Management, kontextbezogene Bedrohungsinformationen zur Priorisierung und die

Validierung der Ausnutzbarkeit von Schwachstellen mit einem einheitlichen Risk

Operation Center (ROC)-Framework kombiniert.





