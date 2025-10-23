    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualys AktievorwärtsNachrichten zu Qualys
    Qualys erweitert Enterprise TruRisk Management (ETM) mit integrierter Agentic AI Fabric um Identitätssicherheit, branchenspezifische Priorisierung von Bedrohungen und Exploit-Validierung

    Foster City, Kalifornien (ots) - Qualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ:
    QLYS) (https://www.qualys.com/investor) , führender Anbieter von disruptiven
    cloudbasierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat leistungsstarke
    neue Funktionen in Qualys Enterprise TruRisk Management (ETM) vorgestellt, die
    das proaktive Risikomanagement stärken und Unternehmen dabei helfen, neue und
    aufkommende Angriffsvektoren im Zeitalter der agentenbasierten KI vorherzusagen
    und sich davor zu schützen. Die Verbesserungen stärken die Identitätssicherheit
    für menschliche und nicht-menschliche Identitäten, verbessern die prädiktive
    Bedrohungsanalyse und bieten eine Bestätigung der Ausnutzbarkeit einer
    Schwachstelle, sodass Sicherheitsteams Cyberrisiken vorhersagen können, bevor es
    zu einer Sicherheitsverletzung kommt.

    Qualys ETM ermöglicht eine Risikominderung, indem es Identity Risk Posture
    Management, kontextbezogene Bedrohungsinformationen zur Priorisierung und die
    Validierung der Ausnutzbarkeit von Schwachstellen mit einem einheitlichen Risk
    Operation Center (ROC)-Framework kombiniert.

    ETM Identity deckt identitätsbasierte Risiken durch tiefgreifende
    Domain-Einblicke auf, TruLens priorisiert Bedrohungen und Angreifer auf der
    Grundlage von branchenspezifischen Echtzeit-Informationen, und TruConfirm
    überprüft, welche Schwachstellen in Ihrer Umgebung tatsächlich ausnutzbar sind,
    und bietet so eine quantifizierbare Methode zur Messung und zur Überprüfung der
    tatsächlichen Risikominderung.

    ETM Identity ermöglicht es Unternehmen, sowohl menschliche als auch
    nicht-menschliche identitätsbezogene Risiken proaktiv zu reduzieren. Es vereint
    Transparenz, Kontext und Abhilfemaßnahmen über alle Identitäts- und
    Zugriffsmanagementsysteme (IAM) hinweg, einschließlich lokaler Active
    Directory-, Microsoft Entra ID-, Cloud-Identitätsanbieter (IdPs) und
    Identity-as-a-Service-Plattformen (IDaaS), und korreliert Identitäts- und
    Vermögensrisiken zu einem einzigen Identity TruRisk(TM)-Score.

    TruLens liefert maßgeschneiderte Bedrohungsinformationen in Echtzeit, mit denen
    Unternehmen Cyberrisiken schneller und präziser erkennen, priorisieren und
    beheben können.

    TruConfirm erweitert den Wert der Qualys-Plattform, indem es proaktiv die
    Ausnutzbarkeit einer Schwachstelle bestätigt, bevor Angreifer darauf zugreifen
    können. Durch die sichere Ausführung realer Angriffsszenarien validiert
    TruConfirm die Ausnutzbarkeit und identifiziert, wo Sicherheitskontrollen
    versagt haben, und liefert Sicherheitsteams klare, umsetzbare Risikobeweise.

