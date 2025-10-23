Mehrheit steht hinter Prinzip 'Sozialstaat'

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit der Berufstätigen in Deutschland steht einer Erhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge hinter dem Grundgedanken des Sozialstaats. Die Menschen wollen aber zugleich auch das Leistungsprinzip hochhalten. Fast drei von vier Befragten sagten: "Wer mehr leistet, sollte auch mehr bekommen."

Laut der Untersuchung erkennen rund 70 Prozent den hohen Nutzen sozialstaatlicher Leistungen grundsätzlich an. Zugleich sehen jedoch 64 Prozent die damit verbundenen Kosten als Belastung für Gesellschaft und Wirtschaft. Etwa 40 Prozent der Befragten bewerten den Sozialstaat ambivalent - als notwendig, aber kostspielig. "Für viele ist der Sozialstaat wie Sport: anstrengend, aber notwendig, um die Gesellschaft fit zu halten", sagte Moritz Kuhn von der Universität Mannheim, einer der Autoren der Studie.