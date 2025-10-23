Entdecke: WashTec Akt startet 5 Mio. € Aktienrückkauf
Die WashTec AG plant ein strategisches Aktienrückkaufprogramm, das nicht nur den Unternehmenswert steigern, sondern auch die Flexibilität in der Kapitalstruktur erhöhen könnte.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Die WashTec AG hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 5,0 Millionen Euro beschlossen.
- Das Programm soll am 6. November 2025 beginnen und bis spätestens 4. Mai 2026 laufen.
- Geplant ist der Rückkauf von bis zu 100.000 eigenen Aktien über die Börse.
- Aktuell hält die WashTec AG bereits 594.646 eigene Aktien, was etwa 4,25% des Grundkapitals entspricht.
- Die Rückkäufe erfolgen gemäß den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und können für verschiedene Zwecke verwendet werden.
- Die WashTec AG behält sich das Recht vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung 9-Monatsmitteilung 2025, bei WashTec Akt ist am 05.11.2025.
Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,03 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,60EUR das entspricht einem Minus von -0,37 % seit der Veröffentlichung.
+3,87 %
+2,36 %
-1,01 %
-2,49 %
+2,36 %
+9,07 %
+3,30 %
+55,26 %
+255,13 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte