TeamViewer Aktie heute im Minus (6,4500€) - 23.10.2025

Die TeamViewer Aktie ist bisher um -3,15 % auf 6,4500€ gefallen. Das sind -0,2100 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TeamViewer Aktionäre einen Verlust von -28,27 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -27,46 %.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,27 % 1 Monat -20,32 % 3 Monate -28,27 % 1 Jahr -48,81 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die durch gesenkte Kursziele von Analysten und Unsicherheiten über die Unternehmensstrategie geprägt ist. Einige Nutzer schlagen vor, dass Aktionäre sich organisieren sollten, um mehr Einfluss auf das Management auszuüben, während andere vor weiteren Verlusten warnen oder die Aktie als unterbewertet betrachten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im …

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.