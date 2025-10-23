    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamViewer Aktie heute im Minus (6,4500€) - 23.10.2025

    Am 23.10.2025 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -3,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie heute im Minus (6,4500€) - 23.10.2025
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die TeamViewer Aktie ist bisher um -3,15 % auf 6,4500 gefallen. Das sind -0,2100  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Short
    9,26€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 11,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5,90€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TeamViewer Aktionäre einen Verlust von -28,27 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -27,46 %.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,27 %
    1 Monat -20,32 %
    3 Monate -28,27 %
    1 Jahr -48,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die durch gesenkte Kursziele von Analysten und Unsicherheiten über die Unternehmensstrategie geprägt ist. Einige Nutzer schlagen vor, dass Aktionäre sich organisieren sollten, um mehr Einfluss auf das Management auszuüben, während andere vor weiteren Verlusten warnen oder die Aktie als unterbewertet betrachten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. wert.

    Dax schwächelt erneut - Wachstumsziel belastet SAP-Aktie


    Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag die Verluste vom Vortag noch etwas ausgeweitet. Die Quartalsbilanz von SAP kam bei Anlegern nicht gut an, das drückte ein wenig auf die Stimmung. Der Dax gab am frühen Nachmittag um 0,2 Prozent auf 24.093 …

    Börsen Update Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im …

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -3,83 %
    -17,27 %
    -20,32 %
    -28,27 %
    -48,81 %
    -22,17 %
    -83,45 %
    -78,79 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TeamViewer Aktie heute im Minus (6,4500€) - 23.10.2025 Am 23.10.2025 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -3,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.