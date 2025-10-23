Dramatische Wende. Brent Öl legt kräftig zu. Explodiert der Ölpreis jetzt? 

Brent Öl verteidigte jedoch den Preisbereich 60 US-Dollar / 58 US-Dollar und stemmte sich so erfolgreich gegen einen Abverkauf in Richtung 52 US-Dollar. Angesichts des drohenden Überangebots kam diese Widerstandsfähigkeit durchaus überraschend. Brent Öl und WTI Öl bekamen zu Wochenbeginn Unterstützung von chinesischen Konjunkturdaten. BIP und Industrieproduktion fielen etwas besser aus als erwartet. Zudem stützte die Aussicht auf eine vermeintliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Geraume Zeit bewegte sich Brent Öl in den Grenzen 70 US-Dollar bis 65 US-Dollar seitwärts. In den letzten Wochen gab es immer wieder Bestrebungen, die Range aufzulösen. Zuletzt stand der Preisbereich um 65 US-Dollar massiv unter Druck. Der Rücksetzer unter die 65 US-Dollar brachte Brent Öl schließlich kurzzeitig ins Wanken. Der Ölpreis rutschte in Richtung der zentralen Unterstützungszone 60 US-Dollar / 58 US-Dollar. Eine weitere Ausdehnung der Abwärtsbewegung hätte in dieser Phase nicht überrascht, wurde doch gerade der Rohstoff- und Edelmetallbereich und hier vor allem Gold und Silber von einem veritablen Preisbeben erfasst.

Zwischenrallye bei Brent Öl nur ein laues Lüftchen?

Die Geopolitik löste schließlich den aktuellen Preisschub aus, Die von den USA verhängten Sanktionen gegen den russischen Ölsektor initiierten einen knackigen Preisanstieg bei Brent Öl. Zudem attackiert die Ukraine immer erfolgreicher russische Ölanlagen. Bekanntlich haben politische Börsen aber nur kurze Beine und so dürften über kurz oder lang wieder fundamentale Aspekte in den Fokus rücken. Bereits in zurückliegenden Kommentaren zum Ölmarkt wurde das Thema Überangebot thematisiert. Die Angebotsseite präsentiert sich unverändert in bestechender Verfassung. Die OPEC+ drehte in den letzten Monaten kontinuierlich den Ölhahn auf und in den USA hat die Ölproduktion in der Woche zum 10. Oktober ein neues Rekordhoch erreicht.

US-Daten im Fokus

Die EIA (U.S. Energy Information Administration) vermeldete für die Woche zum 17. Oktober einen leichten Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 1 Mio. Barrel auf 422,8 Mio. Barrel. Die Ölquellen sprudeln hingegen unverändert rekordverdächtig. Nachdem die US-Ölproduktion in der Woche zum 10. Oktober mit 13,636 Mio. bpd. einen neuen Rekord verzeichnete (der alte datierte aus der Woche zum 06. Dezember 2024 und lag bei 13,631 Mio. bpd.), lag in der Woche zum 17. Oktober die Produktion bei 13,629 Mio. bpd.

Zusammengefasst – Brent Öl könnte bald wieder beben

Der jüngste Preisanstieg muss erst noch seine Relevanz unter Beweis stellen. Mit dem Vorstoß über die 65 US-Dollar wurde das zuletzt ausgelöste Verkaufssignal neutralisiert; ein Teilerfolg, der noch nicht überbewertet werden sollte. Gelingt es Brent Öl nun im Nachgang, die 70 US-Dollar zurückzuerobern, wird es spannend. In diesem Fall könnte sich eine technisch motivierte Bewegung in Richtung 75 US-Dollar bzw. 78 US-Dollar anschließen.

Übergeordnet dominiert jedoch nach wie vor ein Abwärtstrend. Die fundamentale Gemengelage lässt noch keine Trendwende erwarten. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn der aktuelle Vorstoß wieder in sich zusammenfällt. Eine Ausdehnung der Korrektur unter die Preiszone 60 US-Dollar / 58 US-Dollar in Richtung 52 US-Dollar ist das unverändert zu präferierende Szenario. Erst ein Brent-Preis von über 78 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

Die Aktien der großen Ölkonzerne reagierten zunächst mit Kursgewinnen auf die Entwicklung der Ölpreise. Dass BP, Shell, Exxon Mobil und Chevron vor einer neuen Rallye stehen, darf allerdings bezweifelt werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

(Chart: 3-Jahreschart auf Wochenbasis)

