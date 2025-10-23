    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAutodoc AktievorwärtsNachrichten zu Autodoc
    AUTODOC's 9-Month Report & Call Set for November 17, 2025

    Join AUTODOC SE as it shares pivotal updates and future strategies, reinforcing its status as a key player in the automotive retail sector.

    • AUTODOC SE will publish its 9-month report for 2025 on November 17, 2025.
    • An investor and analyst conference call will take place at 11:00 a.m. CEST on the same day.
    • CEO Dmitri Zadorojnii and CFO Lennart Schmidt will present operational and financial developments for Q3 2025.
    • AUTODOC is a leading online retailer for vehicle spare parts and accessories in Europe, founded in 2008.
    • The company offers around 6.7 million SKUs from approximately 2,500 brand manufacturers and generated €1.6 billion in sales revenue in 2024.
    • AUTODOC operates online shops in 27 European countries and employs over 5,000 people across 13 locations.






