Dow Aktie startet durch - 23.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dow Aktie. Mit einer Performance von +8,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

Der Kurs der Dow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -25,54 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dow Aktie damit um -1,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dow -51,08 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,03 % geändert.

Dow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,31 % 1 Monat -4,33 % 3 Monate -25,54 % 1 Jahr -61,03 %

Informationen zur Dow Aktie

Es gibt 709 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,32 Mrd.EUR wert.

Den US-Börsen fehlt nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte am Donnerstag zunächst der Schwung. Gut eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 46.489 Punkte. Beim …

New York, New York--(Newsfile Corp. - October 22, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Dow Inc. (NYSE: DOW) between January 30, 2025 and July 23, 2025, both dates inclusive (the "Class …

Dow Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.