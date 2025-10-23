    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    IPO Night 2025 in Frankfurt

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pfisterer, Vossloh und Isar Aerospace sind die Award-Gewinner (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Zum dritten Mal versammelte die IPO Night im Herzen Frankfurts
    Europas Hochfinanz. Einmal mehr wurden auf der IPO Night im Frankfurter Städel
    Museum die herausragenden Kapitalmarktleistungen des Jahres geehrt. Die Gala,
    veranstaltet von der WEIMER MEDIA GROUP in Kooperation mit der Deutsche Börse
    Group, versammelte erneut die Hochfinanz der Republik. Gastgeber des Abends
    waren Verlegerin Christiane Goetz-Weimer und Deutsche-Börse-Chef Stephan
    Leithner.

    Neben den Preisträgern im Rampenlicht: Martin Blessing, Investitionsbeauftragter
    der Bundesregierung. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Commerzbank zeigte in
    einem Impulsvortrag gezielt die Schwachstellen der drittgrößten Volkswirtschaft
    der Welt auf. "Wir regulieren zu viel, lassen Brüssel zu viel regulieren und
    investieren zu wenig in Zukunftstechnologien", monierte der erfahrene
    Finanz-Manager. Deutschland müsse als Investitionsstandort seine Attraktivität
    deutlich erhöhen. Unternehmer investierten, so Blessing, wenn sie gute
    Rahmenbedingungen vorfänden, also solche, mit denen sie Geld verdienten. "Hier
    fallen wir langsam zurück und leben von der Substanz, weil wir mehr verteilen,
    als wir erwirtschaften." Im Begriff "soziale Marktwirtschaft" sei "sozial" klein
    und "Marktwirtschaft" groß geschrieben, erinnerte Blessing und forderte mehr
    kreative Zerstörung. "Unsere Zukunft liegt nicht darin, Technologien zu Tode zu
    subventionieren, sondern Neues entstehen zu lassen." Isar Aerospace ist das
    gelungen. Die Münchner wurden in der Kategorie "Herausragende private
    Finanzierungsrunde" ausgezeichnet. Das bayerische Raumfahrt-Start-up hat seit
    seiner Gründung 2018 über 400 Millionen Euro an privatem Kapital eingeworben.
    Mit einer weiteren Finanzierung über 150 Millionen Euro im vergangenen Jahr will
    das Unternehmen nun in die Serienfertigung und Startkapazitäten ausbauen. Isar
    Aerospace ist das erste Unternehmen, das außerhalb der USA eine skalierbare
    Raketenproduktion aufgebaut hat. "Europas Zugang zum Weltraum" werde so
    gesichert, lobte Annika von Mutius, Vorständin des KI-Bundesverbands, in ihrer
    Laudatio. In der Kategorie "Herausragender Börsengang des Jahres" gewann
    Pfisterer. Das in Familienhand geführte Technologieunternehmen entwickelt
    Verbindungssysteme für Stromnetze und ist seit Mai 2025 im Scale-Segment der
    Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Seit dem IPO hat sich der Kurs mehr als
    verdoppelt, die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei über einer Milliarde
    Euro. "Pfisterer steht für Technologie, Nachhaltigkeit und Infrastruktur - die
    drei großen Investmentthemen unserer Zeit", sagte Laudator Philippe Oddo, CEO
    der ODDO BHF-Bank. Bei Pfisterer sind sie entsprechend froh, den Schritt aufs
    Parkett gewagt zu haben. "Pfisterer war in einer Situation, in der Kunden zu uns
    kamen und uns sagten, entweder wachst ihr mit uns, oder wir müssen uns jemand
    anderen suchen", erklärte Johannes Linden, CO-CEO von Pfisterer, nach Übergabe
    des Preises. "Dann haben wir nicht lange überlegt." Der IPO habe Pfisterer in
    die Lage versetzt, die "Finanzstärke zu haben, mehrere hundert Millionen Euro zu
    investieren und dabei eine eigenständige Firma zu bleiben", zog Linden ein
    positives Fazit.

    Den Preis für die "Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" erhielt Vossloh. Der
    Bahntechnik-Konzern hatte im Zuge der Übernahme des europäischen
    Betonschwellenherstellers Sateba eine Kapitalerhöhung über 72 Millionen Euro
    erfolgreich umgesetzt und so seine Position im Schienenmarkt gestärkt. Laudator
    Berthold Fürst, Head of Investment Banking DACH bei der Deutschen Bank, lobte:
    "Vossloh hat strategisch wichtige Weichenstellungen ermöglicht, finanzielle
    Spielräume eröffnet und Anleger begeistert." Der Aktienkurs stieg in den Monaten
    nach der Transaktion um rund 80 Prozent. Unter den Gästen der IPO Night waren
    zahlreiche Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Politik und Investment, darunter
    Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Philippe Oddo, CEO der gleichnamigen ODDO
    BHF-Bank, André Munkelt, CEO JPMorgan Europe sowie Deutsche-Börse-Chef Stephan
    Leithner. Als Special Guest begeisterte der frühere Skirennläufer und
    Weltmeister Felix Neureuther das Publikum und zeigte sich selbst angetan von der
    Veranstaltung: "Ich mag es, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und zu sagen:
    Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch. Diese Mentalität spürt man hier deutlich."

    Rückfragen richten Sie bitte an:

    Florian Spichalsky
    Mail: mailto:spichalsky@weimermedia.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106166/6143778
    OTS: WEIMER MEDIA GROUP



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IPO Night 2025 in Frankfurt Pfisterer, Vossloh und Isar Aerospace sind die Award-Gewinner (FOTO) Zum dritten Mal versammelte die IPO Night im Herzen Frankfurts Europas Hochfinanz. Einmal mehr wurden auf der IPO Night im Frankfurter Städel Museum die herausragenden Kapitalmarktleistungen des Jahres geehrt. Die Gala, veranstaltet von der WEIMER …