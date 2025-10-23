IPO Night 2025 in Frankfurt
Pfisterer, Vossloh und Isar Aerospace sind die Award-Gewinner (FOTO)
Europas Hochfinanz. Einmal mehr wurden auf der IPO Night im Frankfurter Städel
Museum die herausragenden Kapitalmarktleistungen des Jahres geehrt. Die Gala,
veranstaltet von der WEIMER MEDIA GROUP in Kooperation mit der Deutsche Börse
Group, versammelte erneut die Hochfinanz der Republik. Gastgeber des Abends
waren Verlegerin Christiane Goetz-Weimer und Deutsche-Börse-Chef Stephan
Leithner.
Neben den Preisträgern im Rampenlicht: Martin Blessing, Investitionsbeauftragter
der Bundesregierung. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Commerzbank zeigte in
einem Impulsvortrag gezielt die Schwachstellen der drittgrößten Volkswirtschaft
der Welt auf. "Wir regulieren zu viel, lassen Brüssel zu viel regulieren und
investieren zu wenig in Zukunftstechnologien", monierte der erfahrene
Finanz-Manager. Deutschland müsse als Investitionsstandort seine Attraktivität
deutlich erhöhen. Unternehmer investierten, so Blessing, wenn sie gute
Rahmenbedingungen vorfänden, also solche, mit denen sie Geld verdienten. "Hier
fallen wir langsam zurück und leben von der Substanz, weil wir mehr verteilen,
als wir erwirtschaften." Im Begriff "soziale Marktwirtschaft" sei "sozial" klein
und "Marktwirtschaft" groß geschrieben, erinnerte Blessing und forderte mehr
kreative Zerstörung. "Unsere Zukunft liegt nicht darin, Technologien zu Tode zu
subventionieren, sondern Neues entstehen zu lassen." Isar Aerospace ist das
gelungen. Die Münchner wurden in der Kategorie "Herausragende private
Finanzierungsrunde" ausgezeichnet. Das bayerische Raumfahrt-Start-up hat seit
seiner Gründung 2018 über 400 Millionen Euro an privatem Kapital eingeworben.
Mit einer weiteren Finanzierung über 150 Millionen Euro im vergangenen Jahr will
das Unternehmen nun in die Serienfertigung und Startkapazitäten ausbauen. Isar
Aerospace ist das erste Unternehmen, das außerhalb der USA eine skalierbare
Raketenproduktion aufgebaut hat. "Europas Zugang zum Weltraum" werde so
gesichert, lobte Annika von Mutius, Vorständin des KI-Bundesverbands, in ihrer
Laudatio. In der Kategorie "Herausragender Börsengang des Jahres" gewann
Pfisterer. Das in Familienhand geführte Technologieunternehmen entwickelt
Verbindungssysteme für Stromnetze und ist seit Mai 2025 im Scale-Segment der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Seit dem IPO hat sich der Kurs mehr als
verdoppelt, die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei über einer Milliarde
Euro. "Pfisterer steht für Technologie, Nachhaltigkeit und Infrastruktur - die
drei großen Investmentthemen unserer Zeit", sagte Laudator Philippe Oddo, CEO
der ODDO BHF-Bank. Bei Pfisterer sind sie entsprechend froh, den Schritt aufs
Parkett gewagt zu haben. "Pfisterer war in einer Situation, in der Kunden zu uns
kamen und uns sagten, entweder wachst ihr mit uns, oder wir müssen uns jemand
anderen suchen", erklärte Johannes Linden, CO-CEO von Pfisterer, nach Übergabe
des Preises. "Dann haben wir nicht lange überlegt." Der IPO habe Pfisterer in
die Lage versetzt, die "Finanzstärke zu haben, mehrere hundert Millionen Euro zu
investieren und dabei eine eigenständige Firma zu bleiben", zog Linden ein
positives Fazit.
Den Preis für die "Herausragende Eigenkapitalfinanzierung" erhielt Vossloh. Der
Bahntechnik-Konzern hatte im Zuge der Übernahme des europäischen
Betonschwellenherstellers Sateba eine Kapitalerhöhung über 72 Millionen Euro
erfolgreich umgesetzt und so seine Position im Schienenmarkt gestärkt. Laudator
Berthold Fürst, Head of Investment Banking DACH bei der Deutschen Bank, lobte:
"Vossloh hat strategisch wichtige Weichenstellungen ermöglicht, finanzielle
Spielräume eröffnet und Anleger begeistert." Der Aktienkurs stieg in den Monaten
nach der Transaktion um rund 80 Prozent. Unter den Gästen der IPO Night waren
zahlreiche Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Politik und Investment, darunter
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Philippe Oddo, CEO der gleichnamigen ODDO
BHF-Bank, André Munkelt, CEO JPMorgan Europe sowie Deutsche-Börse-Chef Stephan
Leithner. Als Special Guest begeisterte der frühere Skirennläufer und
Weltmeister Felix Neureuther das Publikum und zeigte sich selbst angetan von der
Veranstaltung: "Ich mag es, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und zu sagen:
Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch. Diese Mentalität spürt man hier deutlich."
Rückfragen richten Sie bitte an:
Florian Spichalsky
Mail: mailto:spichalsky@weimermedia.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106166/6143778
OTS: WEIMER MEDIA GROUP
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Mir leuchtet der Sinn dieses ARP nicht ein. Sofern es gerade einmal den Kurs stützt (und nicht in ungeahnte Höhen treibt) nützt es nur der UC. Sollten die Aktien eingezogen werden, stiege damit der prozentuale Anteil der UC und somit würde der ihr noch fehlende Anteil geringer. Das ergibt keinen Sinn zur Übernahmeabwehr. Behielte die CoBa diese Aktien jedoch, so hätte sie immerhin ein Aktienpaket, welches im Falle eines Übernahmeangebots dagegen stimmen kann.
Also mit nur zwei Aktien.....🤣
So ab heute saugt die Bettina die Aktien auf - da bis Februar Zeit ist würde es reichen so 300000 Stück pro Tag in den Aktienstaubsauger zu bekommen.