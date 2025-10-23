Pfisterer, Vossloh und Isar Aerospace sind die Award-Gewinner (FOTO)

Mir leuchtet der Sinn dieses ARP nicht ein. Sofern es gerade einmal den Kurs stützt (und nicht in ungeahnte Höhen treibt) nützt es nur der UC. Sollten die Aktien eingezogen werden, stiege damit der prozentuale Anteil der UC und somit würde der ihr noch fehlende Anteil geringer. Das ergibt keinen Sinn zur Übernahmeabwehr. Behielte die CoBa diese Aktien jedoch, so hätte sie immerhin ein Aktienpaket, welches im Falle eines Übernahmeangebots dagegen stimmen kann.

Auf der anderen Seite würde stattdessen eher eine Kapitalerhöhung helfen. Auf dem momentan ordentlichen Kusrniveau könnte man mit frischem Geld die Kriegskassen füllen und dabei auch noch den UC-Anteil verwässern. Um einen konstanten Anteil zu halten müsste die UC also sofort über die Bezugsrechte frisches Geld nachschießen. Somit flösse Kapital aus der Kriegskasse der UC in die der CoBa. Das ARP hingenen geht allein zu Lasten der CoBa-Kriegskasse.





Es tut mir Leid, aber ich beginne am Abwehrwillen der CoBa zu zweifeln. Mir scheint, es geht um etwas anderes... Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...