Roborock ist bei der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt dabei (FOTO)

Status quo zur Übernahme von Ceconomy durch JingDong (aka JD.com) zum Stichtag: 13. Oktober





Zum Stichtag, den 13. Oktober, ...





haben 33,12% des Grundkapitals das Angebot von JD.com bisher angenommen (vollzogen). hielt Convergenta (aka Gründer-Familie Kellerhals) noch ihre vollen 29,16%. hielten Haniel Finance noch ihre 16,7% der Anteile.





Quelle: Bundesanzeiger.de





Da Convergenta noch 3,81% direkt abgeben werden (und den Rest ja erstmal behalten) - wie auch Haniel ihre vollen 16,7% noch abgeben werden - haben JD.com aktuell "Zusagen" in Höhe von 53,63% aller Anteile. Bemerkenswert ist hier, das darin die Anteile fast aller Großaktionäre (freenet, Beisheim, Exor, etc.) bereits berücksichtig sind! Denn wäre dem nicht so, hätten deren Anteile (würden man diese denn aktuell noch halten) in der Pflichtmitteilung mit aufgeführt sein müssen!

Und das man das Angebot annehmen werde, hatte man ja schriftlich und unwiderruflich zugesagt!





Auch ist interessant, dass in den letzten 3 Wochen lediglich nur für weitere 3,6 Mio. Aktien (= 0,74% aller Anteile) das Angebot angenommen wurde! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif





So kämen JD.com (selbst inkl. deren Vorkaufsrecht auf alle Convergenta-Anteile) aktuell dennoch "nur" auf 78,98% aller Anteile !!! 🤔

Das ist weitaus weniger, als ich zu dieser Zeit erwartet hätte! Und anscheind kommt ja auch kaum noch was dazu?!

Damit wäre das Risiko eines Squeeze-Out - derzeit - weit und breit nicht gegeben! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif



