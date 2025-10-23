    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY
    Roborock ist bei der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt dabei (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Sauberkeit auf Knopfdruck und dabei noch richtig sparen:
    Roborock die weltweit führende Saugrobotermarke 2024*, nimmt zum zweiten Mal in
    diesem Jahr an der beliebten "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt
    teil. Vom 23. bis zum 27. Oktober 2025 erhalten Kundinnen und Kunden 19 Prozent
    Rabatt auf zahlreiche leistungsstarke Modelle - darunter der neue Roborock Saros
    10, der Roborock Qrevo Edge 5V1 oder der Roborock Qrevo Curv.

    Ob blitzblankes Reinigungserlebnis oder grenzenlose Sauberkeit - Roborock bietet
    die ideale Lösung für alle, die ein sauberes Zuhause lieben, aber nur wenig Zeit
    oder Energie für ständiges Putzen aufbringen können. Dank modernster
    Technologien und einer herausragenden Reinigungsleistung wird der Alltag spürbar
    leichter und es bleibt mehr Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge. Mehr Me
    Time. Mehr Family Time.

    Mit dieser Aktion unterstreicht Roborock einmal mehr seine nutzerzentrierte
    Unternehmensphilosophie und seinen Fokus auf die Verbesserung der Lebensqualität
    seiner Kunden weltweit. Denn wer sich für Roborock entscheidet, wählt nicht nur
    smarte Technik, sondern auch echten Komfort im Alltag, bis in die letzte Ecke.

    Die Angebote im Überblick (23. - 27. Oktober 2025 & nur solange der Vorrat
    reicht)

    - Saros Z70 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-saros-z-70-saug-und-
    wisch-robotor-2990128.html) : 1.259,67 EUR statt 1.799,00 EUR (-30 %)
    - Saros 10 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-saros-10-black-saugro
    boter-2977348.html) : 839,50 EUR statt 1.499,00 EUR (-44 %)
    - Qrevo Curv (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qrevo-curv-saugrobo
    ter-2951505.html) : 839,50 EUR statt 1.499,00 EUR (-44 %)
    - Qrevo Curv 2 Pro X (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qrevo-curv-
    2-prox-white-saugroboter-3008867.html) : 1.091,60 EUR statt 1.299,00 EUR (-16
    %)
    - Qrevo Edge 5V1 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qrevo-edge-5v1-
    mit-18500-pa-und-ki-hinderniserkennung-saug-and-wischroboter-2992256.html) :
    503,36 EUR statt 899,00 EUR (-44 %)
    - QR598 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qr598-mit-dockingstation
    -saug-and-wischroboter-2992254.html) : 335,30 EUR statt 449,00 EUR (-25 %)
    - Q7 TF+ / Q7 M5+ (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-q7-tf-saugrobo
    ter-mit-absaugstation-10000-pa-und-wischfunktion-saug-and-wischroboter-2992252
    .html) : 210,08 EUR statt 299,00 EUR (-30 %)
    - H60 Ultra (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-h60-ultra-staubsauge
    r-netz-akkubetrieb-630-watt-3015108.html) : 268,07 EUR statt 349,00 EUR (-23
    %)

    *Quelle: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, Q4 2024

    Pressekontakt:

    Kruger Media GmbH
    Arianna Volpe
    Public Relations Managerin
    E-Mail: mailto:vroborockpr@kruger-media.de
    Web: http://www.kruger-media.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132369/6143780
    OTS: Roborock


