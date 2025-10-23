Roborock ist bei der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt dabei (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Sauberkeit auf Knopfdruck und dabei noch richtig sparen:
Roborock die weltweit führende Saugrobotermarke 2024*, nimmt zum zweiten Mal in
diesem Jahr an der beliebten "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt
teil. Vom 23. bis zum 27. Oktober 2025 erhalten Kundinnen und Kunden 19 Prozent
Rabatt auf zahlreiche leistungsstarke Modelle - darunter der neue Roborock Saros
10, der Roborock Qrevo Edge 5V1 oder der Roborock Qrevo Curv.
Ob blitzblankes Reinigungserlebnis oder grenzenlose Sauberkeit - Roborock bietet
die ideale Lösung für alle, die ein sauberes Zuhause lieben, aber nur wenig Zeit
oder Energie für ständiges Putzen aufbringen können. Dank modernster
Technologien und einer herausragenden Reinigungsleistung wird der Alltag spürbar
leichter und es bleibt mehr Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge. Mehr Me
Time. Mehr Family Time.
Mit dieser Aktion unterstreicht Roborock einmal mehr seine nutzerzentrierte
Unternehmensphilosophie und seinen Fokus auf die Verbesserung der Lebensqualität
seiner Kunden weltweit. Denn wer sich für Roborock entscheidet, wählt nicht nur
smarte Technik, sondern auch echten Komfort im Alltag, bis in die letzte Ecke.
Die Angebote im Überblick (23. - 27. Oktober 2025 & nur solange der Vorrat
reicht)
- Saros Z70 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-saros-z-70-saug-und-
wisch-robotor-2990128.html) : 1.259,67 EUR statt 1.799,00 EUR (-30 %)
- Saros 10 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-saros-10-black-saugro
boter-2977348.html) : 839,50 EUR statt 1.499,00 EUR (-44 %)
- Qrevo Curv (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qrevo-curv-saugrobo
ter-2951505.html) : 839,50 EUR statt 1.499,00 EUR (-44 %)
- Qrevo Curv 2 Pro X (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qrevo-curv-
2-prox-white-saugroboter-3008867.html) : 1.091,60 EUR statt 1.299,00 EUR (-16
%)
- Qrevo Edge 5V1 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qrevo-edge-5v1-
mit-18500-pa-und-ki-hinderniserkennung-saug-and-wischroboter-2992256.html) :
503,36 EUR statt 899,00 EUR (-44 %)
- QR598 (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-qr598-mit-dockingstation
-saug-and-wischroboter-2992254.html) : 335,30 EUR statt 449,00 EUR (-25 %)
- Q7 TF+ / Q7 M5+ (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-q7-tf-saugrobo
ter-mit-absaugstation-10000-pa-und-wischfunktion-saug-and-wischroboter-2992252
.html) : 210,08 EUR statt 299,00 EUR (-30 %)
- H60 Ultra (https://www.mediamarkt.de/de/product/_roborock-h60-ultra-staubsauge
r-netz-akkubetrieb-630-watt-3015108.html) : 268,07 EUR statt 349,00 EUR (-23
%)
*Quelle: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, Q4 2024
Pressekontakt:
Kruger Media GmbH
Arianna Volpe
Public Relations Managerin
E-Mail: mailto:vroborockpr@kruger-media.de
Web: http://www.kruger-media.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132369/6143780
OTS: Roborock
TheLastofUs schrieb 21.10.25, 20:29
TheLastofUs schrieb 15.10.25, 21:24
Status quo zur Übernahme von Ceconomy durch JingDong (aka JD.com) zum Stichtag: 13. Oktober
Zum Stichtag, den 13. Oktober, ...
- haben 33,12% des Grundkapitals das Angebot von JD.com bisher angenommen (vollzogen).
- hielt Convergenta (aka Gründer-Familie Kellerhals) noch ihre vollen 29,16%.
- hielten Haniel Finance noch ihre 16,7% der Anteile.
Quelle: Bundesanzeiger.de
Da Convergenta noch 3,81% direkt abgeben werden (und den Rest ja erstmal behalten) - wie auch Haniel ihre vollen 16,7% noch abgeben werden - haben JD.com aktuell "Zusagen" in Höhe von 53,63% aller Anteile. Bemerkenswert ist hier, das darin die Anteile fast aller Großaktionäre (freenet, Beisheim, Exor, etc.) bereits berücksichtig sind! Denn wäre dem nicht so, hätten deren Anteile (würden man diese denn aktuell noch halten) in der Pflichtmitteilung mit aufgeführt sein müssen!
Und das man das Angebot annehmen werde, hatte man ja schriftlich und unwiderruflich zugesagt!
Auch ist interessant, dass in den letzten 3 Wochen lediglich nur für weitere 3,6 Mio. Aktien (= 0,74% aller Anteile) das Angebot angenommen wurde! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
So kämen JD.com (selbst inkl. deren Vorkaufsrecht auf alle Convergenta-Anteile) aktuell dennoch "nur" auf 78,98% aller Anteile !!! 🤔
Das ist weitaus weniger, als ich zu dieser Zeit erwartet hätte! Und anscheind kommt ja auch kaum noch was dazu?!
Damit wäre das Risiko eines Squeeze-Out - derzeit - weit und breit nicht gegeben! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Von daher bleibe ich auch weiterhin bei meiner Position (meine Anteile nicht für poplige 4,60€ dem Chinesen zu überlassen) !!! 😤
TheLastofUs schrieb 07.10.25, 20:39
