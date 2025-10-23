CPI-Bericht
Paradox: US-Dollar legt vor den Inflationsdaten deutlich zu
Der US-Dollar legt zu. Und das kurz vor dem US-Inflationsbericht (CPI), der am Freitag erwartet wird.
- US-Dollar steigt vor Inflationsbericht am Freitag.
- Händler warten auf Verbraucherpreisdaten und Einigungen.
- Höhere Inflation könnte Fed-Zinspolitik beeinflussen.
Der US-Dollar hat am Donnerstag gegenüber den meisten wichtigen Währungen, insbesondere dem japanischen Yen, zugelegt. Händler warten auf die verzögerte Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten am Freitag. Zugleich stehen mögliche Einigungen zwischen den USA und China vor der Tür.
Die US-Währung notierte zuletzt 0,38 Prozent höher gegenüber dem Yen, während der Euro leicht nachgab.
"Angesichts des US-Shutdowns und der fehlenden Daten herrscht derzeit viel Unsicherheit. Einige Händler halten sich daher stark zurück, und auch vor den US-CPI-Daten ist eine gewisse Nervosität zu spüren", sagte Nick Rees, Leiter der Makroanalyse bei Monex Europe gegenüber Reuters.
Die Inflationsdaten werden trotz des Regierungsstillstands veröffentlicht, um der US-Sozialversicherungsbehörde bei der jährlichen Anpassung der Lebenshaltungskosten für 2026 zu helfen.
Auch wenn sich der geldpolitische Fokus der Federal Reserve (Fed) inzwischen von der Inflation auf den Arbeitsmarkt verlagert hat, werden die Zahlen dennoch genau beobachtet.
Dass der US-Dollar ausgerechnet in dieser Woche so stark zulegt, ist dabei kein Zufall. Allgemeinhin rechnet der Markt zwar mit einer gleichbleibend hohen US-Inflation von 3,1 Prozent. Zugleich zeigt aber der Anstieg des US-Dollars noch etwas anderes: Dass die Anleger mit einer höheren Inflation rechnen könnten. Und eine höhere Verteuerung könnte die US-Notenbank (Fed) dazu bringen, die Zinsen länger hoch zu halten, beziehungsweise künftige Zinssenkungen doch zu verschieben.
Dieser Widerspruch aus Erwartung und Dollaranstieg zeigt, dass Anleger doch mit höherer Inflation rechnen, und die Fed eventuell wieder ihren alten Kurs der Zins-Stagnation einnehmen könnte. Am Freitag veröffentlicht die US-Regierung die neuesten Daten zur Inflation, dann wird sich auch an der Reaktion der Fed zeigen, in welche Richtung es geldpoltisch künftig gehen wird.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion