    Kursanstiege von bis zu 184 %

    Drohnentechnik: Diese Aktien heben richtig ab!

    Im Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich Drohnentechnik außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind einige der führenden Aktien, die profitiert haben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kratos Defense: Aktie stieg um 184% dank Aufträgen.
    • Aerovironment: Kursgewinn von 105% durch Umsatzplus.
    • Draganfly: 93% Kursanstieg durch neue Verteidigungsverträge.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Kursanstiege von bis zu 184 % - Drohnentechnik: Diese Aktien heben richtig ab!
    Foto: OpenAI

    Kratos Defense

    Kratos Defense legte im Jahr 2025 eine beeindruckende Performance hin – die Aktie stieg um 184 Prozent seit Jahresbeginn. 

    Der Grund für diese Rallye ist vielschichtig: Kratos Defense profitiert stark vom gesteigerten Fokus der US-Regierung auf Drohnen- und unbemannte Systeme sowie Hyperschalltechnik. Großaufträge im UAV-Sektor und eine solide Auftragslage (unter anderem ein Auftrag über 1,45 Milliarden US-Dollar im Hyperschall-Testbed-Programm) lieferten den Auslöser für den Kurs-Schub. 

    Zudem übertraf das Unternehmen im 2. Quartal 2025 die Erwartungen und konnte ein Umsatzwachstum von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorzeigen.

    Analysten sind zwiegespalten: Einige, etwa bei Citizens JMP, hoben das Kursziel auf etwa 105 US-Dollar herauf und behalten eine "Outperform"-Einstufung bei – basierend auf der wachsenden Marktchance in Drohnen- und Hyperschalltechnik. Andere wiederum warnen vor einer Überbewertung: Ein DCF-Modell bei Simply Wall Street etwa schätzt den fairen Wert der Aktie deutlich unter dem aktuellen Kurs und weist auf ein hohes Risiko hin.

    Kratos Defense & Security Solutions

    +1,98 %
    +7,30 %
    +12,34 %
    +58,23 %
    +260,42 %
    +659,81 %
    +354,70 %
    +335,56 %
    ISIN:US50077B2079WKN:A0YAND

    Aerovironment

    Aerovironment verzeichnete im Jahr 2025 einen beeindruckenden Kursanstieg von über 105 Prozent seit Jahresbeginn – ein Signal dafür, dass der Markt die Firma im Drohnen- und Verteidigungsbereich als bedeutenden Gewinner sieht. 

    Der starke Anstieg ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen: Aerovironment meldete unter anderem für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzplus von rund 14 Prozent auf etwa 820,6 Millionen US-Dollar und einen Auftragsbestand von fast 727 Millionen US-Dollar, was die Erwartung nach starken kommenden Einnahmen stützt.

    Zudem erhielt das Unternehmen mehrere bedeutende Vertragsabschlüsse sowie technische Vorstöße im Bereich unbemannter Systeme, insbesondere im militärischen Umfeld – dies erhöhte die Sichtbarkeit und das Vertrauen von Investoren in das Wachstumspotenzial. 

    Auch die Analystenmeinungen sind überwiegend positiv: So bescheinigten Marktbeobachter eine "Kauf"-Einstufung mit durchschnittlichen Kurszielen zwischen 356 US-Dollar und bis zu 400 US-Dollar, etwa von Citizens Financial Group, die ihr Ziel auf 400 US-Dollar anhob.

    Gleichzeitig weisen Analysten auf Risiken hin: Beispielsweise handelt es sich um ein Geschäft, das stark auf Verteidigungsverträge und geopolitische Faktoren angewiesen ist – die Bewertung gilt bereits als ambitioniert, was Spielraum für Rücksetzer lassen könnte.

    Aerovironment

    +3,79 %
    -0,79 %
    +23,33 %
    +35,76 %
    +59,10 %
    +285,21 %
    +389,89 %
    +1.642,11 %
    ISIN:US0080731088WKN:A0MJX7

    Draganfly

    Draganfly verzeichnete im Jahr 2025 eine starke Performance mit Kursgewinnen, die Aktie stieg seit Jahresbeginn um über 93 Prozent. 
    Dieser Sprung ist vor allem auf neue Verteidigungsverträge und Partnerschaften zurückzuführen: Beispielsweise hat Draganfly eine Kooperation mit Global Ordnance als US-Verteidigungsauftragnehmer angekündigt, was die Wahrnehmung als ernstzunehmender Player im militärischen Drohnen-/UAV-Sektor stärkt.

    Analystisch fällt das Bild gemischt, aber insgesamt eher positiv aus: Laut MarketBeat liegt das durchschnittliche Kursziel bei etwa 14 US-Dollar, mit einem Aufwärtspotenzial von rund 67 Prozent vom aktuellen Kursniveau.

     Andere Quellen führen jedoch eine Einschätzung "Moderate Buy" und "Strong Buy" mit geringem Aufwärtspotenzial.

    Draganfly

    +14,79 %
    -10,43 %
    +37,74 %
    +40,38 %
    +174,44 %
    -85,95 %
    ISIN:CA26142Q3044WKN:A40LPP

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    