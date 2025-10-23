Argo Graphene Solutions Corp. erreicht Meilenstein mit Testguss und startet zweites Projekt mit Graphen-verstärktem Beton

Vancouver, British Columbia – 23. Oktober 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter innovativer Graphen-Technologien, gibt den erfolgreichen Abschluss seines ersten Testgusses mit Graphen-verstärktem Beton in Bristol, Tennessee, bekannt. President und CEO Scott Smale nahm an der Veranstaltung teil, um sich persönlich von Argos Engagement für die Revolution des Bauwesens durch die innovative Graphen-Technologie zu überzeugen.

Nach dem ersten Guss – drei Platten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Kubikmetern – hat Argo umgehend mit dem zweiten Guss am selben Standort begonnen. In Zusammenarbeit mit lokalen Bauexperten wird dieses erweiterte Projekt 15 Kubikmeter Beton auf zwei größeren Platten ergeben: eine mit den Maßen 25 Fuß mal 40 Fuß und die andere mit den Maßen 20 Fuß mal 35 Fuß. Der vergrößerte Umfang soll das volle Potenzial der proprietären Graphen-Formel von Argo demonstrieren. Diese erhöht die Betonfestigkeit, minimiert die Rissbildung und reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen.

Durch die Zugabe von Graphen – einer einzelnen Schicht aus Kohlenstoffatomen, die für ihre außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist – wird traditioneller Beton in ein Hochleistungsmaterial verwandelt. In geringen Konzentrationen (in der Regel 0,01–0,5 % des Zementgewichts) verstärkt Graphen die Zementmatrix, indem es mikroskopisch kleine Hohlräume überbrückt, Hydratationsreaktionen beschleunigt und die Partikeldispersion verbessert. Zu den entscheidenden Leistungsverbesserungen, die bei den Testgüssen von Argo erwartet werden, gehören eine um bis zu 30 % höhere Druckfestigkeit, eine um 30 % höhere Zugfestigkeit, eine um 29 % verbesserte Biegefestigkeit sowie eine geringere Porosität, die zu einer besseren Rissbeständigkeit führt. Diese Verbesserungen machen mit Graphen angereicherten Beton zu einem Wegbereiter für eine nachhaltigere Infrastruktur, die länger hält und weniger Wartung erfordert.

Um diese Vorteile gründlich zu validieren, wird Argo in Abständen von 7, 14, 21, 28 und 56 Tagen umfassende Druckfestigkeitsprüfungen an Zylinderproben aus beiden Gussvorgängen durchführen. Die Druckfestigkeitsprüfungen werden gemäß den ASTM C39-Normen durchgeführt. Dabei wird die Fähigkeit eines Materials gemessen, Druckkräften standzuhalten. Dazu wird eine kontrollierte Last auf zylindrische Proben ausgeübt, bis diese versagen. Die Ergebnisse werden in Megapascal (MPa) angegeben. Erste Rückmeldungen aus dem ersten Guss zeigen bereits jetzt bemerkenswerte Verbesserungen bei der Zugfestigkeit und Verarbeitbarkeit. Die vollständigen Ergebnisse werden in Kürze erwartet.