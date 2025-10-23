KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an

Das Messegeschäft der Briten legte im Dreivierteljahr um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein "starkes" zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 4.780 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 74,36 Mrd..

RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67GBP. Von den letzten 9 Analysten der RELX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von +1,27 %/+24,05 % bedeutet.