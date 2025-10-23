ROUNDUP
KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an
- Relx profitiert vom Wachstum im Messegeschäft.
- Umsatz stieg um 7% in neun Monaten bis September.
- Aktie unter Druck, Minus von 2% im Stoxx Europe 50.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An der Börse kam die Aktie allerdings unter Druck.
Am Nachmittag war Relx mit minus zwei Prozent unter den größten Verlierern im Stoxx Europe 50 . Auch 2025 liegt das Papier mit einem Minus von rund 5 Prozent weit hinten im währungsgemischten Europa-Index, der es im gleichen Zeitraum auf ein Plus von gut zehn Prozent bringt. Für Analyst George Webb von Morgan Stanley bleibt der Wachstumstrend des Unternehmens intakt, liefert aber auch keine Überraschungen.
Das Messegeschäft der Briten legte im Dreivierteljahr um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein "starkes" zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 4.780 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %.
Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 74,36 Mrd..
RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67GBP. Von den letzten 9 Analysten der RELX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von +1,27 %/+24,05 % bedeutet.