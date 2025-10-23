ZTE veranstaltet ZTE Broadband User Congress 2025 in Mexiko-Stadt unter dem Motto „AI Boosting Broadband Benefits"

Der diesjährige Kongress stand unter dem Motto „AI Boosting Broadband Benefits" (dt. „KI steigert die Vorteile von Breitband") und brachte über 400 weltweit führende Vertreter der IKT-Branche, Top-Telekommunikationsbetreiber, Pioniere der Unternehmensinnovation und strategische Partner zusammen, um Erkenntnisse über Breitbandinnovationen im Zeitalter der Intelligenz auszutauschen.

MEXIKO-STADT, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat kürzlich den Startschuss für den Broadband User Congress 2025 in Mexiko-Stadt, Mexiko, gegeben.

In seiner Eröffnungsrede betonte Xiao Ming, Präsident von ZTE Overseas, dass sich Breitband von bloßer Konnektivität zu Intelligenz entwickelt und als digitales Neuronensystem der modernen Gesellschaft dient. Auf dem Weg vom „Connectivity Provider" zum „Intelligence Creator" wird ZTE weiterhin mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um gemeinsam eine nachhaltige, intelligente Umgebung aufzubauen, die von Offenheit, Zusammenarbeit und gemeinsamem Erfolg geprägt ist.

In drei speziellen Ausstellungsbereichen wurden die neuesten Innovationen von ZTE vorgestellt:

AI×Optical Network

Im FTTx-Bereich unterstützen die Light PON- und Light ODN-Lösungen von ZTE eine reibungslose Entwicklung, wodurch eine schnellere und kostengünstigere Netzwerkbereitstellung mit kompakten OLTs für den Außenbereich und einer vereinfachten Netzwerkarchitektur ermöglicht wird. KI-Technologien bieten eine höhere Qualität und mehr Effizienz

für optische Transportnetzwerke, wobei der Schwerpunkt auf „OTN für KI" und „KI für OTN" liegt. Darüber hinaus verkürzen die KI-gestützte optische Netzwerkanalysefunktion und die präzisen optischen Modulfehlerwarnfunktionen die Wartezeit um 30 %.

Bei IP-Netzwerken beschleunigt die KI-Lösung HI-IPNet die Monetarisierung von IP-Netzwerken. Mit KI-nativen 400GE/800GE-Hochleistungsroutern unterstützt sie Betreiber beim Aufbau von Netzwerken mit optimalen Gesamtbetriebskosten. Das durchgängige Slicing mit niedriger Latenz im Millisekundenbereich unterstützt die Entwicklung hochwertiger Dienste wie Privatleitungen, Cloud-Gaming und Echtzeit-Interaktion und fördert so das Umsatzwachstum der Betreiber.