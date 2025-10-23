Silver Crown Royalties - Analysten sehen mehr als 600% Potenzial

Die Analysten von Couloir Capital haben die Aktie der Silberlizenzgesellschaft Silver Crown Royalties (WKN A40GTS / Cboe SCRI) unter die Lupe genommen und sehen deren fairen Wert weiterhin bei 44,40 CAD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert Silver Crown bei 6,10 CAD, sodass sich ein Aufwärtspotenzial von 628% ergibt.

Silver Crown Royalties ist ein aufstrebendes Silber-Lizenzgebührenunternehmen, das vom First-Mover-Vorteil profitieren dürfte. Denn, so Couloir, Silver Crown ist die einzige Gesellschaft dieser Art im Markt, die Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Silberlizenzen biete.

Silver Crown mit beeindruckendem Umsatzwachstum

Wie die Experten weiter ausführen, hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung den Umsatz von Quartal zu Quartal im Schnitt um mehr als 30% gesteigert, sowohl bei den Lizenzgebühren für Silber als auch beim Umsatz. Dieser Trend dürfte sich nach Ansicht von Couloir fortsetzen, sodass Silver Crown Royalties auf einem guten Weg sei, in den kommenden sechs bis 12 Monaten positiven Cashflow zu generieren.

Dabei verfolgt Silver Crown Royalties nach Aussage der Analysten einen mehrstufigen Investitionsansatz, der Risiko- und Renditekennzahlen von Investitionen verbessern soll. Vor allem das umfangreiche Netzwerk und die technische Expertise der Unternehmensführung seien dabei behilflich, eine hochwertige Deal-Pipeline zu erstellen, um weitere Investments zu tätigen, heißt es.

Angesichts dessen hält Couloir Capital an dem Rating „kaufen“ fest und bekräftigt auch das Kursziel von 44,40 CAD pro Aktie auf Sicht von 24 Monaten.

Hier geht es zum vollständigen Bericht:

Silver Crown Royalties: The only pure play silver royalty company in the market

