Gold mit Rally: +1,19 % in 24h auf 4.147,12 USD

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.147,12. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.673,69USD. Heute notiert Gold bei 4.147,12USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.389,2USD wert – ein Zuwachs von +147,78 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Trotz technischer Korrekturen in den letzten 14 Tagen, die als gesund angesehen werden, wird der langfristige Trend als steigend betrachtet. Globale Krisen und massive Käufe durch Notenbanken stützen die positive Kursentwicklung. Einige Anleger warnen vor Rücksetzern, jedoch bleibt die Mehrheit zuversichtlich bezüglich steigender Preise.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.