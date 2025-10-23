    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Cybersicherheit

    Berlin und London rücken zusammen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und UK stärken Cybersicherheit gemeinsam.
    • Marineflugzeuge patrouillieren über Nordatlantik.
    • Deutschland erhält acht P-8 Poseidon Aufklärungsflugzeuge.

    LOSSIEMOUTH (dpa-AFX) - Deutschland und Großbritannien wollen auch im Bereich der Cybersicherheit enger zusammenarbeiten. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen John Healey auf dem Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth in Schottland. Es gehe darum, die Netzwerke beider Länder vor "täglichen Angriffen und Aggressionen" zu schützen, betonte Healey.

    Die beiden Minister begingen mit dem Besuch den Jahrestag des Trinity-House-Agreements im vergangenen Jahr. Der Vereinbarung zufolge sollen vom Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth aus künftig gemeinsam deutsche und britische Marineflugzeuge über dem Nordatlantik patrouillieren. Dabei geht es auch um das Aufspüren russischer U-Boote.

    Deutschland werde in den kommenden Monaten acht Aufklärungsflugzeuge vom Typ P-8 Poseidon vom US-Hersteller Boeing erhalten, sagte Pistorius. Die Zusammenarbeit auf dem Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth werde helfen, die Reichweite der Flugzeuge erheblich zu erhöhen./cmy/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

