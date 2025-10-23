Frontalangriff auf Abwärtstrend

Nach dem erfolgreichen Test der Durchschnittskurse aus Anfang 2020 um 27,76 Euro setzte bei RWE wieder eine Kaufwelle ein, diese präsentiert sich derzeit in fünfwelliger Form und damit einem größeren Kaufimpuls. Zwar wurde die Aktie in dieser Woche um den laufenden Abwärtstrend herum etwas ausgebremst, dennoch lässt sich übergeordnet eine positive Auflösung der Korrekturphase zur Oberseite ableiten und dadurch ein baldiges Kaufsignal ableiten. Zuvor aber könnte es unter erhöhter Volatilität noch ein Stück weit runtergehen, was eine gesunde Konsolidierung beinhalten dürfte.

Kurzzeitig könnte RWE noch eine Weile lang konsolidieren, idealerweise geht es hierbei nicht tiefer als 37,50 Euro talwärts. Im Anschluss aber wäre oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 41,61 Euro ein neuerliches Kaufsignal mit Zielen bei 43,96 und rund 50,00 Euro auf Sicht der nächsten Monate zu erwarten und würde sich für ein längerfristiges Engagement nach erfolgreicher Auflösung des zurückliegenden Abwärtstrends anbieten. Kommt es zu größeren Verwerfungen und RWE fällt unter 37,00 Euro zurück, müsste zwangsläufig mit Abschlägen auf 34,30 Euro und damit in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Woche) gerechnet werden. Aus technischer Sicht wird ein solches Szenario derzeit aber nicht favorisiert.

RWE AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald RWE seine aktuellen Jahreshochs bei 41,61 Euro auf der Oberseite verlässt, darf eine weitere Aufwärtsbewegung auf rund 50,00 Euro mit einem kurzen Zwischenstopp an den Hochs aus 2022 bei 43,96 Euro eingeplant werden und würde sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM4H79 geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 230 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,35 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dabei aber den Bereich von 38,70 Euro gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Dies käme einem Stopp-Kurs im Schein von 0,22 Euro gleich. Der Anlagehorizont wird jedoch auf gut einige Monate geschätzt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM4H79 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,38 - 0,39 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 36,5619 Euro Basiswert: RWE AG KO-Schwelle: 36,5619 Euro akt. Kurs Basiswert: 40,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,35 Euro Hebel: 10,3 Kurschance: + 230 Prozent Börse Frankfurt

