Energiehunger durch KI: Google startet Stromdeal für wachsende Rechenzentren!

Google hat erstmals einen langfristigen Vertrag zum Kauf von Strom aus einem US-Kraftwerk geschlossen, das Kohlendioxid einfängt und unterirdisch speichert. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll der Strom künftige Rechenzentren im Mittleren Westen mit Energie versorgen. Das Projekt markiert einen weiteren Schritt in Googles Strategie, seine weltweiten Standorte vollständig mit sauberem Strom zu betreiben.

Energiehunger durch Künstliche Intelligenz wächst

Der Konzern reagiert damit auf den steigenden Energiebedarf durch den Ausbau generativer Künstlicher Intelligenz. Diese Technologien verlangen enorme Rechenleistung – und damit mehr Strom. Die Stromnetze in den Vereinigten Staaten geraten bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Um Engpässe zu vermeiden, investieren Technologieunternehmen wie Google zunehmend selbst in den Ausbau neuer Energiequellen.

Kraftwerk in Illinois soll ab 2030 liefern

Das neue Projekt entsteht in Decatur im US-Bundesstaat Illinois. Es handelt sich um ein 400-Megawatt-Kraftwerk, das vom Unternehmen Low Carbon Infrastructure entwickelt wird. Die Anlage nutzt Erdgas und soll rund 90 Prozent der entstehenden CO₂-Emissionen abscheiden und tief unter der Erde speichern. Der Betriebsstart ist für Anfang der 2030er Jahre geplant. Über die finanziellen Details des Vertrags machte Google keine Angaben.

"Wichtiger Baustein der Energiewende"

Michael Terrell, Leiter für fortschrittliche Energietechnologien bei Google, bezeichnete das Projekt als "entscheidendes Puzzleteil" auf dem Weg zu rund um die Uhr verfügbarer, sauberer Energie.

"Wir konzentrieren uns darauf, neue Technologien voranzubringen – diese hier ist besonders wichtig für die Welt."

Kooperation mit ADM und Ausbaupläne

Gebaut wird das sogenannte Broadwing-Projekt auf einem bestehenden Industriegelände des Agrarkonzerns Archer Daniels Midland (ADM). Das Unternehmen betreibt dort bereits seit 2017 eine Anlage zur CO₂-Speicherung aus der Ethanolproduktion und kann künftig auch Strom vom neuen Kraftwerk beziehen. Google und Low Carbon Infrastructure kündigten an, weitere Anlagen mit CO₂-Abscheidung in den Vereinigten Staaten zu planen, nannten aber noch keine Standorte.

Kritik und Hoffnung zugleich

Carbon Capture and Storage (CCS) gilt laut Internationaler Energieagentur und Weltklimarat als Schlüsseltechnologie, um Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Schwerindustrie zu senken. Kritiker bezweifeln jedoch, dass sich CCS im großen Maßstab wirtschaftlich betreiben lässt. Google setzt trotzdem auf die Technologie – und könnte damit die Energiezukunft der Digitalwirtschaft prägen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion