Die größten Herausforderungen moderner Bauträger (FOTO)

Berlin (ots) - Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen - gleichzeitig

steigen Baukosten, ESG-Anforderungen und regulatorischer Druck. Moderne

Bauträger stehen vor einem Spagat: Sie müssen liefern, was dringend gebraucht

wird, und dabei gleichzeitig klimafreundlich, wirtschaftlich und zukunftssicher

bauen. Doch wie gelingt dieser Balanceakt?



Nachhaltigkeit darf nicht nur ein grünes Aushängeschild sein - sie muss sich

auch finanzieren lassen. Dieser Beitrag verrät, mit welchen Zielkonflikten

Bauträger täglich kämpfen, wie nachhaltiges Bauen trotz Kostendruck und strenger

Vorgaben gelingen kann und welche praxistauglichen Ansätze es dafür schon gibt.





Regulatorische Hürden und langsame VerfahrenDeutschland gilt im europäischen Vergleich als Land mit den strengsten Auflagenim Bauwesen. Energieeffizienz, Bauqualität und Nachhaltigkeitsstandards sindhierzulande weit überdurchschnittlich geregelt. Was für die ökologische undtechnische Qualität spricht, sorgt jedoch für erhebliche Verzögerungen:Bauverfahren ziehen sich in die Länge, Genehmigungen werden nur langsam erteiltund bürokratische Hürden verhindern eine schnelle Umsetzung.Das hat direkte Folgen für den Wohnungsmarkt. Obwohl die Nachfrage nachSchätzungen mehrere Hunderttausend Wohnungen umfasst, kann der Bedarf kaumbedient werden. Eine Deregulierung und Entbürokratisierung könnte Verfahrenbeschleunigen und Kosten senken, doch bislang bleibt dieser Schritt aus.Bauträger sehen sich daher gezwungen, Projekte unter hohen Auflagen und zudeutlich höheren Kosten zu realisieren.Kostenexplosion und begrenzte FinanzierbarkeitNeben der Regulierung belasten die Baukosten die Branche massiv. SteigendeMaterialpreise, höhere Anforderungen an die Energieeffizienz und zusätzlicheAuflagen lassen die Kalkulationen schnell an Grenzen stoßen. Für Eigennutzerbedeutet das: Wer nicht über ein Einkommen deutlich oberhalb des Durchschnittsverfügt, hat kaum Chancen auf Wohneigentum. Schon ab einem Jahreseinkommenunterhalb von rund 120.000 Euro wird es schwierig, ein Eigenheim zu finanzieren.In vielen Metropolregionen sind Immobilienfinanzierungen bei einemHaushaltsnettoeinkommen unter 4.500 Euro im Monat kaum noch tragbar - besondersbei hohen energetischen Baustandards.Auch für Kapitalanleger ist die Situation angespannt. In Großstädten sind Zwei-bis Dreizimmerwohnungen bei durchschnittlichem Einkommen kaum noch finanzierbar.Umgerechnet auf das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen bedeutet das, dass selbst3.500 Euro im Monat oft nicht reichen - vielmehr werden 4.500 bis 6.000 Eurobenötigt, um die Finanzierungslast realistisch tragen zu können. Bauträger