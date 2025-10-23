Börsenstart USA - 23.10. - US Tech 100 stark +0,46 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:52) bei 46.634,13 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Honeywell International +5,85 %, 3M +1,77 %, Amazon +1,25 %, Chevron Corporation +1,24 %, Boeing +1,04 %

Flop-Werte: Verizon Communications -1,51 %, Unitedhealth Group -1,08 %, Procter & Gamble -1,00 %, The Home Depot -0,78 %, Amgen -0,67 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.998,92 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Honeywell International +5,85 %, Diamondback Energy +4,45 %, Micron Technology +3,11 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,03 %, Applied Materials +2,88 %

Flop-Werte: Roper Technologies -8,02 %, Tesla -3,72 %, T-Mobile US -2,43 %, Old Dominion Freight Line -1,65 %, Regeneron Pharmaceuticals -1,35 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.720,43 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Dow +11,88 %, West Pharmaceutical Services +11,74 %, APA Corporation +7,03 %, Honeywell International +5,85 %, Valero Energy +5,70 %

Flop-Werte: Roper Technologies -8,02 %, Allegion -4,90 %, Textron -4,85 %, Southwest Airlines -4,56 %, Tesla -3,72 %