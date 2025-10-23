    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell International AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell International

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Honeywell International - Aktie zieht deutlich an - 23.10.2025

    Am 23.10.2025 ist die Honeywell International Aktie, bisher, um +5,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Honeywell International Aktie.

    Besonders beachtet! - Honeywell International - Aktie zieht deutlich an - 23.10.2025
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

    Honeywell International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Honeywell International Aktie. Mit einer Performance von +5,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.968,22€
    Basispreis
    17,03
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.714,49€
    Basispreis
    19,76
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Honeywell International konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,23 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Honeywell International auf -17,68 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

    Honeywell International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,87 %
    1 Monat +1,87 %
    3 Monate -10,23 %
    1 Jahr -12,33 %

    Informationen zur Honeywell International Aktie

    Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,69 Mrd.EUR wert.

    Honeywell schlägt Erwartungen im dritten Quartal - Aufspaltung läuft plangemäß


    Der US-Konzern Honeywell hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten und den Jahresausblick angehoben. Im Ausblick berücksichtigt das Management um Chef Vimal Kapur auch die Folgen der für Ende Oktober geplanten Ausgliederung der Sparte …

    Honeywell International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Honeywell International

    +7,01 %
    +3,13 %
    +2,00 %
    -10,24 %
    -12,48 %
    -3,05 %
    +20,85 %
    +102,81 %
    +3.239,41 %
    ISIN:US4385161066WKN:870153



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Honeywell International - Aktie zieht deutlich an - 23.10.2025 Am 23.10.2025 ist die Honeywell International Aktie, bisher, um +5,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Honeywell International Aktie.