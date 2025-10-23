Honeywell International - Aktie zieht deutlich an - 23.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Honeywell International Aktie. Mit einer Performance von +5,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

Der heutige Anstieg bei Honeywell International konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,23 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Honeywell International auf -17,68 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Honeywell International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,87 % 1 Monat +1,87 % 3 Monate -10,23 % 1 Jahr -12,33 %

Informationen zur Honeywell International Aktie

Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,69 Mrd.EUR wert.

Der US-Konzern Honeywell hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten und den Jahresausblick angehoben. Im Ausblick berücksichtigt das Management um Chef Vimal Kapur auch die Folgen der für Ende Oktober geplanten Ausgliederung der Sparte …

Honeywell International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.