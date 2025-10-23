    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    GENAU JETZT ist die schönste Wanderzeit

    --------------------------------------------------------------
    Die 3 Top Themen für die Herbstferien Impressionen vom Herbst
    https://tao.canto.de/b/U6MGM
    --------------------------------------------------------------

    Villach (ots) - Österreichs Wanderdörfer präsentieren drei inspirierende
    Herbstthemen: die Top 10 Herbstwanderungen für jedes Level, besondere
    Kraftplätze und Moorwanderungen

    Wann ist der Herbst wirklich am schönsten? Bis Mitte Oktober sind die Blätter
    oft noch nicht bunt genug - und wenn sie dann in ihren intensivsten Farben
    leuchten, genügt ein Windstoß, und die Wälder stehen plötzlich "nackig" da. Doch
    genau jetzt , in diesem Moment, zeigt sich der Herbst in seiner Vollendung : Das
    Laub hat seinen farblichen Höhepunkt erreicht, im Westen glitzern kleine
    Schneefelder auf den Felsen und bilden einen eindrucksvollen Kontrast. In den
    Mooren glühen rötliche Heidelbeerfelder, goldene Flechten und grüne Moospolster.

    Die Natur - wie ein Gemälde, das man sich am liebsten zu Hause aufhängen würde.
    Jetzt rauszugehen ist das beste Rezept gegen den ersten Anflug des Winterblues -
    egal ob bei wärmendem Sonnenschein oder sanfter Nebelstimmung.

    Die Top 10 Herbstwanderungen (https://drive.google.com/file/d/1GHeLFnsq_cbGcgcKm
    _jZNGj-OkyREvjF/view?usp=sharing) führen zu azurblauen Bergseen, durch
    leuchtende Klammen (Top-Tipp: Klammwanderungen im Herbst!), zu urigen Almen und
    spektakulären Aussichtspunkten.

    Mystische Kraftplätze (https://drive.google.com/file/d/1IyDjVJ3UhR-xKNsqHC2bO36n
    JHj8TYjq/view?usp=sharing) zeigen sich jetzt intensiver denn je - rund um
    Allerheiligen liegt eine besondere Stimmung über der Natur. Uralte Pfade,
    Kultplätze, verborgene Quellen und Steinformationen entfalten im Herbst ihre
    ganze Strahlkraft.

    Auch die Moore (https://drive.google.com/file/d/1gwAN2PTLU6sCS2w3dhBbuULSTdNGdB_
    Q/view?usp=sharing) haben gerade ihre ganz eigene Magie und - sie wirken
    beruhigend, stärkend und wohltuend auf Körper und Geist.

    Pressekontakt:

    Österreichs Wanderdörfer e.V.
    Mag. Monika Pripfl, B.A.
    Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205
    E-Mail: mailto:monika.pripfl@wanderdoerfer.at
    Website: http://www.wanderdoerfer.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65520/6143859
    OTS: Österreichs Wanderdörfer




