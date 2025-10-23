GENAU JETZT ist die schönste Wanderzeit
Villach (ots) - Österreichs Wanderdörfer präsentieren drei inspirierende
Herbstthemen: die Top 10 Herbstwanderungen für jedes Level, besondere
Kraftplätze und Moorwanderungen
Wann ist der Herbst wirklich am schönsten? Bis Mitte Oktober sind die Blätter
oft noch nicht bunt genug - und wenn sie dann in ihren intensivsten Farben
leuchten, genügt ein Windstoß, und die Wälder stehen plötzlich "nackig" da. Doch
genau jetzt , in diesem Moment, zeigt sich der Herbst in seiner Vollendung : Das
Laub hat seinen farblichen Höhepunkt erreicht, im Westen glitzern kleine
Schneefelder auf den Felsen und bilden einen eindrucksvollen Kontrast. In den
Mooren glühen rötliche Heidelbeerfelder, goldene Flechten und grüne Moospolster.
Die Natur - wie ein Gemälde, das man sich am liebsten zu Hause aufhängen würde.
Jetzt rauszugehen ist das beste Rezept gegen den ersten Anflug des Winterblues -
egal ob bei wärmendem Sonnenschein oder sanfter Nebelstimmung.
Die Top 10 Herbstwanderungen (https://drive.google.com/file/d/1GHeLFnsq_cbGcgcKm
_jZNGj-OkyREvjF/view?usp=sharing) führen zu azurblauen Bergseen, durch
leuchtende Klammen (Top-Tipp: Klammwanderungen im Herbst!), zu urigen Almen und
spektakulären Aussichtspunkten.
Mystische Kraftplätze (https://drive.google.com/file/d/1IyDjVJ3UhR-xKNsqHC2bO36n
JHj8TYjq/view?usp=sharing) zeigen sich jetzt intensiver denn je - rund um
Allerheiligen liegt eine besondere Stimmung über der Natur. Uralte Pfade,
Kultplätze, verborgene Quellen und Steinformationen entfalten im Herbst ihre
ganze Strahlkraft.
Auch die Moore (https://drive.google.com/file/d/1gwAN2PTLU6sCS2w3dhBbuULSTdNGdB_
Q/view?usp=sharing) haben gerade ihre ganz eigene Magie und - sie wirken
beruhigend, stärkend und wohltuend auf Körper und Geist.
Die 3 Top Themen für die Herbstferien Impressionen vom Herbst
(https://tao.canto.de/b/U6MGM)
