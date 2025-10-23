GENAU JETZT ist die schönste Wanderzeit

--------------------------------------------------------------

Villach (ots) - Österreichs Wanderdörfer präsentieren drei inspirierende

Herbstthemen: die Top 10 Herbstwanderungen für jedes Level, besondere

Kraftplätze und Moorwanderungen



Wann ist der Herbst wirklich am schönsten? Bis Mitte Oktober sind die Blätter

oft noch nicht bunt genug - und wenn sie dann in ihren intensivsten Farben

leuchten, genügt ein Windstoß, und die Wälder stehen plötzlich "nackig" da. Doch

genau jetzt , in diesem Moment, zeigt sich der Herbst in seiner Vollendung : Das

Laub hat seinen farblichen Höhepunkt erreicht, im Westen glitzern kleine

Schneefelder auf den Felsen und bilden einen eindrucksvollen Kontrast. In den

Mooren glühen rötliche Heidelbeerfelder, goldene Flechten und grüne Moospolster.



Die Natur - wie ein Gemälde, das man sich am liebsten zu Hause aufhängen würde.

Jetzt rauszugehen ist das beste Rezept gegen den ersten Anflug des Winterblues -

egal ob bei wärmendem Sonnenschein oder sanfter Nebelstimmung.



Die Top 10 Herbstwanderungen (https://drive.google.com/file/d/1GHeLFnsq_cbGcgcKm

_jZNGj-OkyREvjF/view?usp=sharing) führen zu azurblauen Bergseen, durch

leuchtende Klammen (Top-Tipp: Klammwanderungen im Herbst!), zu urigen Almen und

spektakulären Aussichtspunkten.



Mystische Kraftplätze (https://drive.google.com/file/d/1IyDjVJ3UhR-xKNsqHC2bO36n

JHj8TYjq/view?usp=sharing) zeigen sich jetzt intensiver denn je - rund um

Allerheiligen liegt eine besondere Stimmung über der Natur. Uralte Pfade,

Kultplätze, verborgene Quellen und Steinformationen entfalten im Herbst ihre

ganze Strahlkraft.



Auch die Moore (https://drive.google.com/file/d/1gwAN2PTLU6sCS2w3dhBbuULSTdNGdB_

Q/view?usp=sharing) haben gerade ihre ganz eigene Magie und - sie wirken

beruhigend, stärkend und wohltuend auf Körper und Geist.



