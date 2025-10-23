Münchener Verein schließt sich dem BiPRO-Hub an

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Der Münchener Verein, seit vielen Jahren aktives Mitglied im
    Brancheninstitut für Prozessoptimierung e.V. (BiPRO), treibt seine
    Digitalisierungsstrategie weiter voran und hat sich dem BiPRO-Hub angeschlossen.
    Für den in München ansässigen Versicherer bedeutet dies eine verstärkte
    Integration in das zentrale Datennetzwerk der Branche und eine weitere
    Verbesserung der digitalen Anschlussfähigkeit. Durch diese Anbindung werden
    sämtliche am Hub beteiligten Akteure in die Lage versetzt, Versicherungsdaten
    und -dokumente in einem einheitlichen Format und mit optimierten digitalen
    Prozessen auszutauschen.

    Als "Provider" ist der Münchener Verein somit nun offizieller Teilnehmer des
    BiPRO-Hubs. Diese Plattform, eine gemeinsame neutrale Initiative innerhalb der
    Versicherungsbranche unter dem Dach des BiPRO e.V., vereint führende
    Versicherer, Finanzdienstleister und Vermittler. Der BiPRO e.V. hat sich dem
    Ziel verschrieben, den Datenaustausch zu standardisieren und kontinuierlich
    neue, effiziente Standards zu etablieren. Dies führt zu einer signifikanten
    Verringerung des Aufwands und der Kosten bei der Bereitstellung und Nutzung
    standardisierter Daten für alle angeschlossenen Partner.

    Der BiPRO-Hub agiert dabei als zentrales, digitales Ökosystem, das die
    Entwicklung IT-gestützter Lösungen für Vertriebspartner vorantreibt und
    branchenweite Prozesse harmonisiert. Hauptanliegen der Initiatoren ist es, die
    Komplexität bei der Integration von Systemen zu minimieren. Anstelle
    zahlreicher, voneinander abweichender Datentransfers wird der BiPRO-Hub als
    vereinheitlichende Schnittstelle genutzt, um allen Teilnehmern im Netzwerk
    konsistente und standardisierte Daten anzubieten. Die Hub-Community wächst
    dynamisch und mittlerweile sind 23 Marktplayer an Board, die den Hub
    kontinuierlich weiterentwickeln. Im Fokus stehen derzeit die beiden
    Servicebereiche "Übermittlung von Bestandsinformationen" und "RNext Schaden -
    Kommunikation rund um den Schadenfall".

    Der entscheidende Vorteil dieses Ökosystems liegt in der Möglichkeit, den
    Austausch von Informationen und Dokumenten hoch effizient in digitale
    Arbeitsabläufe zu integrieren. Diese Entwicklung beschleunigt nicht nur die
    digitale Transformation im gesamten Versicherungsmarkt, sondern fördert auch
    maßgeblich die breite Akzeptanz der BiPRO-Standards.

    Vorstandvorsitzender des Münchener Verein Dr. Rainer Reitzler äußert sich zum
    zukunftweisenden Schritt: "Der Beitritt zum BiPRO-Hub ist ein wichtiger Teil
    unserer Digitalisierungsstrategie. Er schafft für unsere Vertriebspartner mehr
    Effizienz und Zeitersparnis durch optimierte Prozesse und standardisierten
    Datenaustausch und hilft ihnen, ihre Kundenbeziehungen weiter zu stärken."

    CIO des Münchener Verein Peter Bauer ergänzt mit Blick auf die IT-Landschaft:
    "Investitionen in Branchen-Standards wie BiPRO in Verbindung mit dem BiPRO-Hub
    als zentrale Datendrehscheibe erhöhen die Wertschöpfung unserer
    IT-Investitionen, da sie entsprechend skalieren und in der Breite eingesetzt
    werden."

    Mit dem Beitritt zum BiPRO-Hub geht der Münchener Verein einen zukunftsweisenden
    Schritt, um die digitale Transformation für sich selbst und die Branche aktiv
    mitzugestalten.

