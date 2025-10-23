Münchener Verein schließt sich dem BiPRO-Hub an

München (ots) - Der Münchener Verein, seit vielen Jahren aktives Mitglied im

Brancheninstitut für Prozessoptimierung e.V. (BiPRO), treibt seine

Digitalisierungsstrategie weiter voran und hat sich dem BiPRO-Hub angeschlossen.

Für den in München ansässigen Versicherer bedeutet dies eine verstärkte

Integration in das zentrale Datennetzwerk der Branche und eine weitere

Verbesserung der digitalen Anschlussfähigkeit. Durch diese Anbindung werden

sämtliche am Hub beteiligten Akteure in die Lage versetzt, Versicherungsdaten

und -dokumente in einem einheitlichen Format und mit optimierten digitalen

Prozessen auszutauschen.



Als "Provider" ist der Münchener Verein somit nun offizieller Teilnehmer des

BiPRO-Hubs. Diese Plattform, eine gemeinsame neutrale Initiative innerhalb der

Versicherungsbranche unter dem Dach des BiPRO e.V., vereint führende

Versicherer, Finanzdienstleister und Vermittler. Der BiPRO e.V. hat sich dem

Ziel verschrieben, den Datenaustausch zu standardisieren und kontinuierlich

neue, effiziente Standards zu etablieren. Dies führt zu einer signifikanten

Verringerung des Aufwands und der Kosten bei der Bereitstellung und Nutzung

standardisierter Daten für alle angeschlossenen Partner.





Der BiPRO-Hub agiert dabei als zentrales, digitales Ökosystem, das die

Entwicklung IT-gestützter Lösungen für Vertriebspartner vorantreibt und

branchenweite Prozesse harmonisiert. Hauptanliegen der Initiatoren ist es, die

Komplexität bei der Integration von Systemen zu minimieren. Anstelle

zahlreicher, voneinander abweichender Datentransfers wird der BiPRO-Hub als

vereinheitlichende Schnittstelle genutzt, um allen Teilnehmern im Netzwerk

konsistente und standardisierte Daten anzubieten. Die Hub-Community wächst

dynamisch und mittlerweile sind 23 Marktplayer an Board, die den Hub

kontinuierlich weiterentwickeln. Im Fokus stehen derzeit die beiden

Servicebereiche "Übermittlung von Bestandsinformationen" und "RNext Schaden -

Kommunikation rund um den Schadenfall".



Der entscheidende Vorteil dieses Ökosystems liegt in der Möglichkeit, den

Austausch von Informationen und Dokumenten hoch effizient in digitale

Arbeitsabläufe zu integrieren. Diese Entwicklung beschleunigt nicht nur die

digitale Transformation im gesamten Versicherungsmarkt, sondern fördert auch

maßgeblich die breite Akzeptanz der BiPRO-Standards.



Vorstandvorsitzender des Münchener Verein Dr. Rainer Reitzler äußert sich zum

zukunftweisenden Schritt: "Der Beitritt zum BiPRO-Hub ist ein wichtiger Teil

unserer Digitalisierungsstrategie. Er schafft für unsere Vertriebspartner mehr

Effizienz und Zeitersparnis durch optimierte Prozesse und standardisierten

Datenaustausch und hilft ihnen, ihre Kundenbeziehungen weiter zu stärken."



CIO des Münchener Verein Peter Bauer ergänzt mit Blick auf die IT-Landschaft:

"Investitionen in Branchen-Standards wie BiPRO in Verbindung mit dem BiPRO-Hub

als zentrale Datendrehscheibe erhöhen die Wertschöpfung unserer

IT-Investitionen, da sie entsprechend skalieren und in der Breite eingesetzt

werden."



Mit dem Beitritt zum BiPRO-Hub geht der Münchener Verein einen zukunftsweisenden

Schritt, um die digitale Transformation für sich selbst und die Branche aktiv

mitzugestalten.



