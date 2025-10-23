JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Ryan Brinkman kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektroautobauer nach Resultaten, die im dritten Quartal nur umsatz- und cashflowseitig die Erwartungen übertroffen hätten. Gewinnseitig sei Tesla wegen höher als erwarteter Kosten hinter diesen zurückgeblieben. Gleichzeitig sei vor zukünftig deutlich steigenden Investitionsausgaben gewarnt worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 365,7EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Ryan Brinkman

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



