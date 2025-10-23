DZ BANK stuft SAP SE auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Erwartungen sei das Ergebnis aber nicht stark genug gewesen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 236,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



