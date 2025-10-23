    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft SAP SE auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Erwartungen sei das Ergebnis aber nicht stark genug gewesen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 236,3EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 251,27, was eine Steigerung von +5,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft SAP SE auf 'Verkaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag …