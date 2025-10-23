DZ BANK stuft MTU Aero Engines AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal von 425 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Triebwerksbauer habe trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar erneut starke Ergebnisse vorgelegt und erneut die Prognose erhöht, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Treiber dafür sei neben der Marktnachfrage auch ein verbesserter Umsatzmix - mitunter wegen der Ersatzteil-, Leasing- und Wartungsgeschäfte./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 384,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



