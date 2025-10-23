Dieser BASF-Konkurrent mit 6,5 Prozent Dividende ist reif für ein Comeback

Der US-Konzern aus dem US-Bundesstaat Michigan meldete für das Quartal bis Ende September einen bereinigten Verlust von 0,19 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich größeren Fehlbetrag von 0,29 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz lag mit 9,97 Milliarden US-Dollar unter der Markterwartung von 10,23 Milliarden US-Dollar – und deutlich unter dem Vorjahreswert von 10,9 Milliarden US-Dollar.

Der US-Chemieriese Dow Inc. hat im dritten Quartal zwar erneut rote Zahlen geschrieben – doch der Verlust fiel deutlich geringer aus als erwartet. Das reichte, um die Anleger zu begeistern: Die Aktie der Chemieholding legte im frühen US-Handel um mehr als 10 Prozent zu. Damit beträgt das Minus im Jahr 2025 zwar immer noch 40 Prozent, aber zumindest scheinen Anleger die Hoffnung auf eine Trendwende noch nicht aufgegeben zu haben.

Trotz des Umsatzrückgangs profitierte Dow von strikter Kostendisziplin und höheren Produktionsvolumina an seinen neuen Standorten an der US-Golfküste. Dort helfen moderne Polyethylen- und Alkoxylierungsanlagen, die Margen in Kernsegmenten zu stabilisieren. Das operative Ergebnis sank allerdings auf 180 Millionen US-Dollar – ein Rückgang um 461 Millionen im Jahresvergleich.

Für das laufende Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatzrückgang auf 9,4 Milliarden US-Dollar – erneut unter den Prognosen der Analysten. Dennoch überwiegt an der Börse die Hoffnung, dass Dow mit seinen Sparprogrammen und Investitionen in margenstarke Chemieprodukte den Tiefpunkt bald hinter sich lässt.

CEO Jim Fitterling sprach von "anhaltendem Druck in der gesamten Branche", betonte jedoch die solide Position des Unternehmens, um das schwierige Umfeld zu meistern. Finanzchef Jeff Tate verwies auf erste Lichtblicke: Die beginnende Zinssenkungsphase könne die Nachfrage künftig stützen.

Die Aktie bietet nach dem Abverkauf der vergangenen 12 Monate ein günstiges Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,97 und gilt damit fundamental als unterbewertet. Konkurrent BASF wird mit einem Kurs-Buchwert von 1,2 gehandelt. Auch die Dividende, die in 2025 stark gekürzt worden ist, ist bei Dow mit 6,5 Prozent attraktiver als beim Konkurrent aus Ludwigshafen mit rund 5 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





