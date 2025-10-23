Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 23.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.10.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lenzing
Tagesperformance: +6,82 %
Platz 1
Performance 1M: -4,93 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 2
Performance 1M: +2,32 %
OMV
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 3
Performance 1M: +0,47 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: +6,42 %
Andritz
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +1,87 %
