Buy the dip
Cathie Wood schlägt zu: Ark Invest kauft jetzt Netflix-Aktien
Cathie Wood kauft den Rücksetzer bei Netflix-Aktien. Zu früh?
- Cathie Wood kauft Netflix-Aktien nach Kurseinbruch.
- Ark Invest hält nun 0,77% des Portfolios in Netflix.
- Einstieg zeigt Vertrauen in langfristiges Wachstum.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Die Starinvestorin Cathie Wood und ihre Investmentgesellschaft Ark Invest haben am Mittwoch einen bemerkenswerten Schritt unternommen: Sie nutzten den Kurseinbruch bei Netflix zum Einstieg, nachdem der Streamingriese enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Ob sich das als Coup herausstellen wird, bleibt fraglich.
Ende Juni erreichte die Netflix-Aktie ihr Allzeithoch mit 1.340,77 US-Dollar. Momentan notiert sie damit rund 17 Prozent unter dieser Marke. Cathie Wood mag von historischen Beispielen inspiriert sein. Im Juni 2018 fiel die Netflix-Aktie auf rund 348US-Dollar, was 17 Prozent unter dem damaligen Allzeithoch von 423,20 US-Dollar lag. In den folgenden Monaten erholte sich der Kurs auf über 600 US-Dollar.
Auch aus dem Crash von 2022 erholten sich die Anteilsscheine von Netflix beispielhaft. Aber ist es jetzt zu früh, um einzusteigen?
Bis zu diesem Kauf hielt Ark – einschließlich all ihrer börsengehandelten Fonds – keine Position in Netflix.
Der Zukauf erfolgte über den Ark Next Generation Internet ETF, einen aktiv verwalteten Fonds, der auf disruptive Innovationen und digitale Plattformen spezialisiert ist. Laut den offengelegten Handelsdaten erwarb ARKW während der Mittwochssitzung 15.756 Netflix-Aktien, nachdem die Aktie im Tagesverlauf um rund 10 Prozent eingebrochen war.
Nach dem Kauf zählt Netflix nun zur 40 größten Position innerhalb der insgesamt 49 Beteiligungen des Fonds und macht 0,77 Prozent des Portfolios aus. Der Einstieg entspricht einem Anteil von etwa 17,5 Millionen US-Dollar – ein vorsichtiger, aber dennoch beachtlicher Einstiegspunkt in die Aktie.
Obwohl Woods Netflix-Engagement im Vergleich zu den größten ARKW-Beteiligungen noch klein ist, signalisiert die Transaktion Vertrauen in das langfristige Potenzial des Streaming-Sektors – trotz kurzfristiger Kursschwankungen.
Zum Vergleich: Andere ETFs halten deutlich größere Netflix-Positionen, was unterstreicht, dass Ark Invests Einstieg eher eine taktische Buy-the-Dip-Strategie darstellt als eine Wette mit hoher Überzeugungskraft.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion