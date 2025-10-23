Cathie Wood schlägt zu: Ark Invest kauft jetzt Netflix-Aktien

Ende Juni erreichte die Netflix-Aktie ihr Allzeithoch mit 1.340,77 US-Dollar. Momentan notiert sie damit rund 17 Prozent unter dieser Marke. Cathie Wood mag von historischen Beispielen inspiriert sein. Im Juni 2018 fiel die Netflix-Aktie auf rund 348US-Dollar, was 17 Prozent unter dem damaligen Allzeithoch von 423,20 US-Dollar lag. In den folgenden Monaten erholte sich der Kurs auf über 600 US-Dollar.

Die Starinvestorin Cathie Wood und ihre Investmentgesellschaft Ark Invest haben am Mittwoch einen bemerkenswerten Schritt unternommen: Sie nutzten den Kurseinbruch bei Netflix zum Einstieg, nachdem der Streamingriese enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Ob sich das als Coup herausstellen wird, bleibt fraglich.

Auch aus dem Crash von 2022 erholten sich die Anteilsscheine von Netflix beispielhaft. Aber ist es jetzt zu früh, um einzusteigen?

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Bis zu diesem Kauf hielt Ark – einschließlich all ihrer börsengehandelten Fonds – keine Position in Netflix.

Der Zukauf erfolgte über den Ark Next Generation Internet ETF, einen aktiv verwalteten Fonds, der auf disruptive Innovationen und digitale Plattformen spezialisiert ist. Laut den offengelegten Handelsdaten erwarb ARKW während der Mittwochssitzung 15.756 Netflix-Aktien, nachdem die Aktie im Tagesverlauf um rund 10 Prozent eingebrochen war.

Nach dem Kauf zählt Netflix nun zur 40 größten Position innerhalb der insgesamt 49 Beteiligungen des Fonds und macht 0,77 Prozent des Portfolios aus. Der Einstieg entspricht einem Anteil von etwa 17,5 Millionen US-Dollar – ein vorsichtiger, aber dennoch beachtlicher Einstiegspunkt in die Aktie.

Obwohl Woods Netflix-Engagement im Vergleich zu den größten ARKW-Beteiligungen noch klein ist, signalisiert die Transaktion Vertrauen in das langfristige Potenzial des Streaming-Sektors – trotz kurzfristiger Kursschwankungen.

Zum Vergleich: Andere ETFs halten deutlich größere Netflix-Positionen, was unterstreicht, dass Ark Invests Einstieg eher eine taktische Buy-the-Dip-Strategie darstellt als eine Wette mit hoher Überzeugungskraft.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1005,69 $ , was einem Rückgang von -9,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer