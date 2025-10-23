AKTIE IM FOKUS
Renk schwach - durchwachsene Aussagen
- Renk-Aktien fallen nach durchwachsenen Analystenaussagen.
- Kursverlust von 3,4 Prozent trotz vorherigem Höhenflug.
- Analyst senkt Kursziel auf 58 Euro, Profitabilität beeinträchtigt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem bislang besonders guten Lauf in diesem Jahr sind die Aktien von Renk am Donnerstag im Rüstungsbereich negativ aufgefallen. Ein Experte verwies auf durchwachsene Aussagen des Unternehmens in einem Gespräch mit Analysten zu den bald erwarteten Zahlen zum dritten Quartal.
Zunächst noch freundlich gestartet, waren die Renk-Titel im Verlauf abgerutscht und verloren zuletzt 3,4 Prozent. Damit unterschieden sich dieses Mal die Rüstungswerte, denn Rheinmetall legten am Nachmittag im Dax um 1,3 Prozent zu. Hensoldt als MDax -Kollege von Renk zeigte sich knapp über Vortagsniveau.
Laut Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB war den Aussagen von Renk zu entnehmen, dass einer soliden Auftragsdynamik kurzfristiger Margendruck durch eine neue Produktionsstruktur gegenüber steht. Die Profitabilität werde also vorübergehend durch übergangsbedingte Störungen beeinträchtigt.
Unter diesen Umständen und in der Annahme eines weniger vorteilhaften Auftragsmixes kürzte Rieck seine Renk-Schätzungen und damit auch das Kursziel auf 58 Euro, womit er seine Zielmarke nun unter dem aktuellen Kursniveau ansetzt. Er ergänzte aber noch, dass die anstehenden Kapitalmarkttage von Renk und Rheinmetall für Anleger wichtiger seien als die anstehenden Zahlen.
Renk war bis vor einigen Tagen der beste Wert in diesem Jahr innerhalb der Dax-Familie gewesen, wurde aber zuletzt vom SDax -Wert Friedrich Vorwerk abgelöst. In der Spitze hatte sich der Renk-Kurs Anfang Oktober fast verfünffacht, bevor dann eine Korrekturstrecke begann, die sich nach einer Stabilisierung in den Tagen zuvor nun wieder fortsetzte. Mittlerweile ist das Jahresplus auf 254 Prozent geschrumpft./tih/jsl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1.774 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 81,39 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+31,42 % bedeutet.
Kein großer Auftrag, aber immerhin!
Die Bewertung ist für einen Getriebehersteller immer noch absurd hoch.
Betrachtet man die Situation aus kurzfristiger Perspektive, könnte man durchaus annehmen, dass die Argumente für aktiven Handel berechtigt sind. Dies betrifft insbesondere diejenigen, die versuchen, durch häufige Käufe und Verkäufe kurzfristige Gewinne zu erzielen. Im Gegensatz dazu verfolge ich jedoch einen langfristigen Ansatz und konzentriere mich auf die Entwicklung über mehrere Jahre hinweg.
Ich selbst bin seit Beginn der Investitionsphase, etwa zu einem Kurs von 20 Euro, engagiert. Als der Kurs später auf 40 Euro anstieg und anschließend wieder auf das Ausgangsniveau zurückfiel, habe ich die Gelegenheit genutzt und meine Anteile bei 20 Euro verdoppelt. Dieses Vorgehen entspricht meiner Überzeugung, dass sich Geduld und ein langfristiger Fokus auszahlen können.
Im Unterschied zu aktiven Händlern, die fortlaufend versuchen, durch kurzfristige Marktbewegungen Gewinne zu erzielen, halte ich an meiner Strategie fest – selbst in Phasen, in denen die Kurse zurückgehen. Auch aktuell, wo einige Rüstungsunternehmen unter Druck stehen und Unsicherheiten wie kritische Metalle aus China oder potenzielle Zölle durch Trump aufkommen, sehe ich keinen Anlass für kurzfristige Portfolioanpassungen. Vielmehr interessiert mich, wie sich die Situation in den kommenden Jahren entwickeln wird.
Darüber hinaus lege ich bei der Zusammenstellung meines Portfolios besonderen Wert auf eine breite Streuung. Durch diese Diversifikation strebe ich an, das Risiko zu minimieren und von unterschiedlichen Marktentwicklungen zu profitieren. So kann ich auch in unsicheren Phasen einen ausgewogeneren Anlageansatz verfolgen und bleibe meiner langfristigen Strategie treu.