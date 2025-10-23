    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zum 1. Januar 2026 übernimmt Fabian Ober (46) die Leitung des Bereichs Maklervertrieb

    Mannheim (ots) - Fabian Ober bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen
    Führungspositionen im Maklermarkt mit. Zuletzt war er als Leiter Maklervertrieb
    Norddeutschland bei der Versicherungskammer Maklermanagement GmbH tätig. Weitere
    Stationen seiner Karriere führten ihn unter anderem zur Allianz Private
    Krankenversicherungs-AG und zur Central Krankenversicherung AG, wo er für die
    strategische Betreuung von Makler- und Pool-Partnern sowie für die Steuerung
    umfangreicher Vertriebsnetze verantwortlich war.

    "Wir freuen uns sehr, mit Fabian Ober einen ausgewiesenen Experten für den
    Maklermarkt gewonnen zu haben", sagt Dr. Günther Blaich, Vorstand Vertrieb und
    Marketing der INTER Versicherungsgruppe. "Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind
    ein echter Gewinn für uns. Die Neubesetzung passt hervorragend zu unserer
    strategischen Ausrichtung und unserem Anspruch, Maklern, Pools und Verbünden ein
    verlässlicher und kompetenter Begleiter zu sein."

    Fabian Ober folgt in dieser Position auf Andreas Bahr, der das Unternehmen auf
    eigenen Wunsch verlassen hat. Die INTER dankt Andreas Bahr für sein Engagement
    und die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

    Über die INTER

    Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe
    seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das
    mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng
    verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden
    mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller
    Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch
    das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle.
    Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am
    Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.

