Die INTER Versicherungsgruppe stellt sich im Maklervertrieb neu auf
Zum 1. Januar 2026 übernimmt Fabian Ober (46) die Leitung des Bereichs Maklervertrieb
Mannheim (ots) - Fabian Ober bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen
Führungspositionen im Maklermarkt mit. Zuletzt war er als Leiter Maklervertrieb
Norddeutschland bei der Versicherungskammer Maklermanagement GmbH tätig. Weitere
Stationen seiner Karriere führten ihn unter anderem zur Allianz Private
Krankenversicherungs-AG und zur Central Krankenversicherung AG, wo er für die
strategische Betreuung von Makler- und Pool-Partnern sowie für die Steuerung
umfangreicher Vertriebsnetze verantwortlich war.
"Wir freuen uns sehr, mit Fabian Ober einen ausgewiesenen Experten für den
Maklermarkt gewonnen zu haben", sagt Dr. Günther Blaich, Vorstand Vertrieb und
Marketing der INTER Versicherungsgruppe. "Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind
ein echter Gewinn für uns. Die Neubesetzung passt hervorragend zu unserer
strategischen Ausrichtung und unserem Anspruch, Maklern, Pools und Verbünden ein
verlässlicher und kompetenter Begleiter zu sein."
Fabian Ober folgt in dieser Position auf Andreas Bahr, der das Unternehmen auf
eigenen Wunsch verlassen hat. Die INTER dankt Andreas Bahr für sein Engagement
und die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.
Über die INTER
Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe
seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das
mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng
verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden
mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller
Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch
das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle.
Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am
Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.
Pressekontakt:
INTER Versicherungsgruppe
Unternehmenskommunikation
André Dinzler
(0621) 427-1334
mailto:presse@inter.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25270/6143927
OTS: INTER Versicherungsgruppe
