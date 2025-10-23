Zum 1. Januar 2026 übernimmt Fabian Ober (46) die Leitung des Bereichs Maklervertrieb

Mannheim (ots) - Fabian Ober bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen

Führungspositionen im Maklermarkt mit. Zuletzt war er als Leiter Maklervertrieb

Norddeutschland bei der Versicherungskammer Maklermanagement GmbH tätig. Weitere

Stationen seiner Karriere führten ihn unter anderem zur Allianz Private

Krankenversicherungs-AG und zur Central Krankenversicherung AG, wo er für die

strategische Betreuung von Makler- und Pool-Partnern sowie für die Steuerung

umfangreicher Vertriebsnetze verantwortlich war.



"Wir freuen uns sehr, mit Fabian Ober einen ausgewiesenen Experten für den

Maklermarkt gewonnen zu haben", sagt Dr. Günther Blaich, Vorstand Vertrieb und

Marketing der INTER Versicherungsgruppe. "Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind

ein echter Gewinn für uns. Die Neubesetzung passt hervorragend zu unserer

strategischen Ausrichtung und unserem Anspruch, Maklern, Pools und Verbünden ein

verlässlicher und kompetenter Begleiter zu sein."





Fabian Ober folgt in dieser Position auf Andreas Bahr, der das Unternehmen auf

eigenen Wunsch verlassen hat. Die INTER dankt Andreas Bahr für sein Engagement

und die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



Über die INTER



Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe

seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das

mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng

verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden

mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller

Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch

das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle.

Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am

Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.



