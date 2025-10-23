ROUNDUP
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäft
- IBM Softwaresparte enttäuscht trotz 10% Umsatzplus.
- Red Hat-Geschäft bleibt hinter Erwartungen zurück.
- Aktie fällt trotz besserem Konzernumsatz und Gewinn.
ARMONK (dpa-AFX) - Beim IT-Unternehmen IBM hat die Softwaresparte im dritten Quartal wie schon im zweiten Jahresviertel trotz deutlicher Zuwächse enttäuscht. Deren Umsatz legte zwar im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar (6,2 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch nachbörslich in Armonk mitteilte. Allerdings blieb das von Experten viel beachtete Geschäft der Sparte Red Hat, einem Anbieter von sogenannten Hybrid-Cloud-Lösungen, hinter den Erwartungen zurück.
Die in diesem Jahr bisher gut gelaufene Aktie gab im frühen New Yorker Handel in einer ersten Reaktion auf die Zahlen deutlich nach - und das, obwohl der Konzernumsatz etwas besser als erwartet ausfiel und der Gewinn sogar deutlich über den Erwartungen lag. Der Erlös kletterte um 9 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar, wobei zwei Prozentpunkte des Wachstums auf den schwachen Dollar zurückgingen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn legte um 17 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar anzog./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,37 % und einem Kurs von 237,4 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -3,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,83 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 221,14 Mrd..
IBM zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,7067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von -36,95 %/+15,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu IBM - 851399 - US4592001014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über IBM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://newsroom.ibm.com/2025-10-20-ibm-and-groq-partner-to-accelerate-enterprise-ai-deployment-with-speed-and-scale
Hab meinen 50x-Bagger und Value-Schnapper Righetti vertickt. Ganz ehrlich, diese überdrehten Bewertungen sind echt nicht so mein Ding ... weg mit Hype, rein in Substanz. Stattdessen hab ich eine Position bei IBM eröffnet.
Warum? IBM ist kein Highflyer mehr, eher ein Koloss, den viele schon abgeschrieben haben. Aber die Jungs haben ernsthafte Skin in the Game beim Quantencomputing und ich glaube, das könnte langfristig eine echte Gamechanger-Technologie werden. Keine Marketing-Buzzwords, sondern harte Forschung und Entwicklung, Patente und Infrastruktur.
Fun Fact am Rande: Selbst Peter Lynch hatte IBM damals im Portfolio. Hat aber nicht so gut für ihn geendet. Die Aktie war zu schwerfällig und hat in seiner „Magellan-Zeit“ eher gebremst als beschleunigt. Für Lynch war IBM das Lehrstück, dass selbst ein Gigant ohne Wachstum nicht automatisch ein gutes Investment ist.
Ich sehe IBM heute etwas anders: kein Wachstumswunder, aber ein Fundament mit Dividende, Cashflow und der Chance, dass Quantencomputing mal richtig durchzündet.
Ist die IBM-Aktie ein Kauf für seinen Quantendurchbruch anlässlich den Erfolgen bei der HSBC? Das fragt sich heute THE MOTLEY FOOL:
https://www.fool.com/investing/2025/09/29/is-ibm-stock-a-buy-on-its-quantum-breakthrough/
IBM und HSBC haben im September das weltweit erste quantengestützte algorithmische Handelssystem eingeführt, das Quantencomputing von Laborexperimenten zu Live-Finanzmärkten verlagerte.
IBM buchte seit 2017 über 1 Milliarde US-Dollar an kumulativem Quantengeschäft, während es seinen profitablen Betrieb und seine hohe Dividendenrendite beibehielt. Ganz im Gegensatz zu reinen Hype-Aktien aus diesem Bereich, die mit dem Hundertfachen des Umsatzes gehandelt werden, bietet IBM ein Quantenengagement durch ein diversifiziertes Geschäft, das einen jährlichen freien Cashflow von 13,5 Milliarden US-Dollar generiert.