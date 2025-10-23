DZ BANK stuft COCA-COLA CO auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola von 80 auf 82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das organische Wachstum des Getränkekonzerns liege weit über der Konkurrenz, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Profitabilität, die auf starker Kostenkontrolle basiere, sei erneut bemerkenswert gewesen. In präventiven Kostenoptimierungen sieht er "ein klares Zeichen für erstklassige Unternehmensführung"./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 60,41EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 16:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte