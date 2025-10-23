hGears AG hebt Prognose für 2025 an: Mehr EBITDA & Cashflow
hGears AG hebt die Erwartungen für 2025 an: Umsatz, EBITDA und Cashflow zeigen positive Tendenzen. Als führender Hersteller von Präzisionsgetriebeteilen für die e-Mobilität setzt hGears neue Maßstäbe. Mit Standorten in Deutschland, Italien und China ist hGears international aufgestellt.
Foto: 417264605
- hGears AG hat die Prognose für das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow für das Gesamtjahr 2025 erhöht.
- Der erwartete Konzernumsatz für 2025 liegt nun bei EUR 87 - 90 Mio., am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne.
- Das bereinigte EBITDA wird nun zwischen minus EUR 1 und plus EUR 1 Mio. erwartet, verbessert von der vorherigen Prognose von minus EUR 4 bis minus 1 Mio.
- Der freie Cashflow wird nun zwischen minus EUR 2 und 0 Mio. erwartet, im Vergleich zur vorherigen Prognose von minus EUR 6 bis minus 2 Mio.
- hGears ist ein führender Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen für e-Mobilität, insbesondere für e-Bikes und Elektro- sowie Hybridfahrzeuge.
- Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Italien und China.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,60 % im Plus.
