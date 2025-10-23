Southwest Airlines Aktie sinkt rapide - -7,03 % - 23.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Southwest Airlines Aktie. Sie fällt um -7,03 % auf 27,04€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Southwest Airlines bietet kostengünstige Inlandsflüge in den USA an und ist bekannt für kundenfreundliche Services wie kostenloses Gepäck. Als eine der größten Billigfluggesellschaften konkurriert sie mit Delta, American und United Airlines. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das Fehlen von Umbuchungsgebühren.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Southwest Airlines Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,18 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Southwest Airlines Aktie damit um +3,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,75 %. Im Jahr 2025 gab es für Southwest Airlines bisher ein Minus von -8,20 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Southwest Airlines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,27 % 1 Monat +8,75 % 3 Monate -6,18 % 1 Jahr +4,99 %

Informationen zur Southwest Airlines Aktie

Es gibt 525 Mio. Southwest Airlines Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,36 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Southwest Airlines Aktie jetzt kaufen?

Ob die Southwest Airlines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Southwest Airlines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.