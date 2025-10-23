OTTO DÖRNER Gruppe und POHL-Gruppe gründen Flüssigboden Nord (FOTO)

Hamburg/Hohenwestedt (ots) - Die beiden norddeutschen Unternehmen OTTO DÖRNER

Gruppe und POHL-Gruppe geben die Gründung der Flüssigboden Nord GmbH bekannt.

Das neue Unternehmen steht für innovative Bauverfahren, die Technik,

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit vereinen.



Im Mittelpunkt steht das Flüssigbodenverfahren - eine moderne Methode, bei der

Bodenaushub direkt vor Ort zu einem hochwertigen, selbstverdichtenden

Verfüllbaustoff aufbereitet wird. Dieses Verfahren reduziert nicht nur

Transport- und Entsorgungskosten, sondern auch den Einsatz von Primärrohstoffen.

Alternativ bietet das Unternehmen ZFSV als Produkt mit definierten Eigenschaften

für den FW oder Stromkabelleitungsbau etc. an. Gleichzeitig erfüllt Flüssigboden

Nord die hohen Anforderungen des RAL-Gütezeichens GZ 507 und des FGSV-Merkblatt

und gewährleistet eine gesichert hohe Qualität.





"Wir freuen uns, dass wir mit unserem langjährigen Partner, der POHL-Gruppe, nun

ein gemeinsames Geschäftsfeld entwickeln können, mit dem wir unserem Grundsatz

der Ressourcenschonung weiter folgen", erklärt Michael von Malottky,

Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Unternehmensgruppe . "So können vorhandene

Materialien optimal genutzt, die Bauprozesse unserer Kunden effizient gestaltet

und die Umwelt nachhaltig entlastet werden."



Auch Hannes Pohl, Geschäftsführender Gesellschafter der POHL-Gruppe ,

unterstreicht die Bedeutung der Gründung: "Die Bauwirtschaft steht vor der

Aufgabe, nachhaltiger mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Mit

Flüssigboden Nord schaffen wir sichere, normgerechte und zukunftsorientierte

Lösungen für den Tief- und Leitungsbau."



Die Kompetenzen beider Partner ergänzen sich ideal: Während OTTO DÖRNER als Ver-

und Entsorgungsunternehmen im norddeutschen Marktraum geeignete Materialien für

die Herstellung von ZFSV bzw. Flüssigboden identifiziert und produziert, bringt

die POHL-Gruppe ihre Erfahrung aus den Fachbereichen Energie-, Infrastruktur-

und Verkehrswegebau in die Entwicklung effizienter Baustellenprozesse ein.



Mit der Gründung von Flüssigboden Nord setzen beide Unternehmen ein klares

Zeichen für Ressourcenschonung, Effizienz und Nachhaltigkeit in der

Bauwirtschaft.



Über die OTTO DÖRNER Gruppe:



Die OTTO DÖRNER Gruppe ist in Norddeutschland eines der führenden privaten

Unternehmen in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie im

Deponiebetrieb und hat die Mission, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen,

weil es in allem und jedem das Wertvolle sieht. Insgesamt arbeiten über 1.200

Mitarbeitende für das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg.



Über die POHL-Gruppe:



Die POHL-Gruppe ist ein familiengeführtes Bauunternehmen mit Sitz in

Hohenwestedt. Seit ihrer Gründung 1949 hat sie sich von einem kleinen

Elektrobetrieb zu einem breit aufgestellten Full-Service-Dienstleister im

Energie-, Infrastruktur- und Verkehrswegebau entwickelt. Heute bündeln rund

1.300 Mitarbeitende ihr Know-how, um Projekte effizient, transparent und

nachhaltig aus einer Hand zu realisieren. Mit über 75 Jahren Erfahrung steht die

POHL-Gruppe für Qualität, Verlässlichkeit und zukunftsorientierte Lösungen.



