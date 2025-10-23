OTTO DÖRNER Gruppe und POHL-Gruppe gründen Flüssigboden Nord (FOTO)
Hamburg/Hohenwestedt (ots) - Die beiden norddeutschen Unternehmen OTTO DÖRNER
Gruppe und POHL-Gruppe geben die Gründung der Flüssigboden Nord GmbH bekannt.
Das neue Unternehmen steht für innovative Bauverfahren, die Technik,
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit vereinen.
Im Mittelpunkt steht das Flüssigbodenverfahren - eine moderne Methode, bei der
Bodenaushub direkt vor Ort zu einem hochwertigen, selbstverdichtenden
Verfüllbaustoff aufbereitet wird. Dieses Verfahren reduziert nicht nur
Transport- und Entsorgungskosten, sondern auch den Einsatz von Primärrohstoffen.
Alternativ bietet das Unternehmen ZFSV als Produkt mit definierten Eigenschaften
für den FW oder Stromkabelleitungsbau etc. an. Gleichzeitig erfüllt Flüssigboden
Nord die hohen Anforderungen des RAL-Gütezeichens GZ 507 und des FGSV-Merkblatt
und gewährleistet eine gesichert hohe Qualität.
"Wir freuen uns, dass wir mit unserem langjährigen Partner, der POHL-Gruppe, nun
ein gemeinsames Geschäftsfeld entwickeln können, mit dem wir unserem Grundsatz
der Ressourcenschonung weiter folgen", erklärt Michael von Malottky,
Geschäftsführer der OTTO DÖRNER Unternehmensgruppe . "So können vorhandene
Materialien optimal genutzt, die Bauprozesse unserer Kunden effizient gestaltet
und die Umwelt nachhaltig entlastet werden."
Auch Hannes Pohl, Geschäftsführender Gesellschafter der POHL-Gruppe ,
unterstreicht die Bedeutung der Gründung: "Die Bauwirtschaft steht vor der
Aufgabe, nachhaltiger mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Mit
Flüssigboden Nord schaffen wir sichere, normgerechte und zukunftsorientierte
Lösungen für den Tief- und Leitungsbau."
Die Kompetenzen beider Partner ergänzen sich ideal: Während OTTO DÖRNER als Ver-
und Entsorgungsunternehmen im norddeutschen Marktraum geeignete Materialien für
die Herstellung von ZFSV bzw. Flüssigboden identifiziert und produziert, bringt
die POHL-Gruppe ihre Erfahrung aus den Fachbereichen Energie-, Infrastruktur-
und Verkehrswegebau in die Entwicklung effizienter Baustellenprozesse ein.
Mit der Gründung von Flüssigboden Nord setzen beide Unternehmen ein klares
Zeichen für Ressourcenschonung, Effizienz und Nachhaltigkeit in der
Bauwirtschaft.
Über die OTTO DÖRNER Gruppe:
Die OTTO DÖRNER Gruppe ist in Norddeutschland eines der führenden privaten
Unternehmen in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie im
Deponiebetrieb und hat die Mission, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen,
weil es in allem und jedem das Wertvolle sieht. Insgesamt arbeiten über 1.200
Mitarbeitende für das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg.
Über die POHL-Gruppe:
Die POHL-Gruppe ist ein familiengeführtes Bauunternehmen mit Sitz in
Hohenwestedt. Seit ihrer Gründung 1949 hat sie sich von einem kleinen
Elektrobetrieb zu einem breit aufgestellten Full-Service-Dienstleister im
Energie-, Infrastruktur- und Verkehrswegebau entwickelt. Heute bündeln rund
1.300 Mitarbeitende ihr Know-how, um Projekte effizient, transparent und
nachhaltig aus einer Hand zu realisieren. Mit über 75 Jahren Erfahrung steht die
POHL-Gruppe für Qualität, Verlässlichkeit und zukunftsorientierte Lösungen.
Pressekontakt:
OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG
Isabella Loschelder
Leitung Unternehmenskommunikation und Employer Branding
Lederstraße 24, 22525 Hamburg
Telefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34
E-Mail mailto:Isabella.loschelder@doerner.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78164/6143947
OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG
