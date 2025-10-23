Geringere Kosten für Effizienzprogramm
Kion wird optimistischer
- Kion erwartet geringere Einmalkosten für Restrukturierung.
- Aufwendungen fallen teils erst im Q1 nächsten Jahres an.
- Freier Mittelzufluss 2025 steigt auf 600-700 Mio. Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das von Kion aufgesetzte Restrukturierungsprogramm wird voraussichtlich weniger Einmalkosten verursachen als zuvor angenommen. Zudem dürfte ein Teil der Aufwendungen erst im ersten Quartal des kommenden Jahres anfallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Nettoergebnis und freier Mittelzufluss würden daher im laufenden Jahr höher ausfallen als prognostiziert beziehungsweise vom Markt erwartet.
Die Einmalkosten dürften sich Kion zufolge auf 170 bis 190 Millionen Euro belaufen. Zuvor hatte das Unternehmen 240 bis 260 Millionen Euro auf dem Zettel gehabt. Daher geht das Management von Kion nun für 2025 von einem freien Mittelzufluss von 600 bis 700 Millionen Euro aus, nach zuvor avisierten 400 bis 550 Millionen Euro.
Die Kosteneinsparungen werden in nahezu unveränderter Höhe erwartet. Kion will die Zahlen für das dritte Quartal am 30. Oktober vorlegen.
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktie weitete ihre Gewinne aus und lag gegen Ende des Handelstages zuletzt fast fünf Prozent im Plus./nas/he
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 55,65 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+17,96 % bedeutet.
Fakt ist aber, dass KUV 0.6, KBV 1 und KGV 2026e von 15-18 (je nach Quelle) die Potenziale der digitalen Logistik in keinster Weise mMn abdecken.
Jungheinrich (auch bei mir im Depot) sehe ich auch positiv, aber Kion hat mMn deutlich mehr Potenzial.
Man sollte nicht vergessen, dass selbst bei einem ungelösten Zollkonflikt die Lieferketten angespannt sind und analog der Suez-Krise die Bedeutung der Liefersicherheit und ausreichenden Lagerhaltung deutlich steigt.
Die völlige Fokussierung auf die Working Capital-Optimierung (wie ich sie in meiner Controllingzeit erlebt habe) wird mMn nicht mehr wiederkommen (widerspräche dem Risiko). Daher sehe ich weiter gute Aussichten für jungheinrich und Kion (meist im Gleichschritt).
LG vom Zimbo