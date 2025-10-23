Kion wird optimistischer

Die Kosteneinsparungen werden in nahezu unveränderter Höhe erwartet. Kion will die Zahlen für das dritte Quartal am 30. Oktober vorlegen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktie weitete ihre Gewinne aus und lag gegen Ende des Handelstages zuletzt fast fünf Prozent im Plus./nas/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 55,65 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+17,96 % bedeutet.