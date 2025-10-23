    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    Geringere Kosten für Effizienzprogramm

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kion wird optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Kion erwartet geringere Einmalkosten für Restrukturierung.
    • Aufwendungen fallen teils erst im Q1 nächsten Jahres an.
    • Freier Mittelzufluss 2025 steigt auf 600-700 Mio. Euro.
    Geringere Kosten für Effizienzprogramm - Kion wird optimistischer
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das von Kion aufgesetzte Restrukturierungsprogramm wird voraussichtlich weniger Einmalkosten verursachen als zuvor angenommen. Zudem dürfte ein Teil der Aufwendungen erst im ersten Quartal des kommenden Jahres anfallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Nettoergebnis und freier Mittelzufluss würden daher im laufenden Jahr höher ausfallen als prognostiziert beziehungsweise vom Markt erwartet.

    Die Einmalkosten dürften sich Kion zufolge auf 170 bis 190 Millionen Euro belaufen. Zuvor hatte das Unternehmen 240 bis 260 Millionen Euro auf dem Zettel gehabt. Daher geht das Management von Kion nun für 2025 von einem freien Mittelzufluss von 600 bis 700 Millionen Euro aus, nach zuvor avisierten 400 bis 550 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kion Group!
    Short
    58,43€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 13,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    52,29€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Kosteneinsparungen werden in nahezu unveränderter Höhe erwartet. Kion will die Zahlen für das dritte Quartal am 30. Oktober vorlegen.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktie weitete ihre Gewinne aus und lag gegen Ende des Handelstages zuletzt fast fünf Prozent im Plus./nas/he

    Kion Group

    +2,29 %
    +2,25 %
    -6,74 %
    +7,58 %
    +53,94 %
    +143,21 %
    -24,24 %
    +37,96 %
    +89,66 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 55,65 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+17,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kion Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Geringere Kosten für Effizienzprogramm Kion wird optimistischer Das von Kion aufgesetzte Restrukturierungsprogramm wird voraussichtlich weniger Einmalkosten verursachen als zuvor angenommen. Zudem dürfte ein Teil der Aufwendungen erst im ersten Quartal des kommenden Jahres anfallen, teilte das Unternehmen am …