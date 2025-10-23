Kion Group: Free Cashflow 2025 steigt dank Einsparungen
KION Group hebt die Free Cashflow-Prognose für 2025 auf 600-700 Millionen Euro an, dank geringerer Einmalaufwendungen im Effizienzprogramm. Einsparungen bleiben stabil bei 140-150 Millionen Euro.
Foto: Arne Dedert - dpa
- KION Group passt die Free Cashflow-Prognose für 2025 an, aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für ein Effizienzprogramm.
- Die Einmalaufwendungen werden voraussichtlich auf 170 bis 190 Millionen Euro gesenkt (zuvor 240 bis 260 Millionen Euro).
- Ein wesentlicher Teil der Einmalaufwendungen wird voraussichtlich erst im ersten Quartal 2026 zahlungswirksam.
- Die Free Cashflow-Prognose für 2025 wird auf 600 bis 700 Millionen Euro erhöht (zuvor 400 bis 550 Millionen Euro).
- Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm werden in nahezu unveränderter Höhe von etwa 140 bis 150 Millionen Euro erwartet.
- Die Mitteilung für das dritte Quartal 2025 wird am 30. Oktober 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Kion Group ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Kion Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,24 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.903,59PKT (-0,60 %).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
