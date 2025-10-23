Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.10.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.145,80USD pro Feinunze und notiert damit +1,15 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,28USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,56 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,65USD und verzeichnet ein Plus von +3,39 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,55USD und verzeichnet ein Plus von +3,65 %.