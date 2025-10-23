    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste - Ölpreisanstieg stützt Renditen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen fallen, Euro-Bund-Future bei 129,96.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen steigt auf 2,78 Prozent.
    • Ölpreise und Sanktionen schüren Inflationssorgen.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Ölpreisanstieg stützt Renditen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

    Auch europaweit und in den USA zogen die Renditen an. Hintergrund ist der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen verhängt hatte. Dadurch wurden am Markt Inflationssorgen geweckt, was wiederum Spekulationen bezüglich einer etwas weniger lockeren Geldpolitik der Notenbanken schürte.

    Von Seiten der Konjunktur kamen am Donnerstag wenig Impulse. Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend etwas verbessert. Die Anleihen wurden zudem durch ein in der Eurozone besser als erwartet ausgefallenes Konsumklima ein wenig belastet. Dieses legte etwas zu, während Volkswirte einen leichten Rückgang erwartet hatten. Es war der zweite Anstieg in Folge./jsl/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
