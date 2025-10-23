Rezertifizierung für gelebte Familienfreundlichkeit (FOTO)

Völklingen (ots) - Globus Baumarkt wurde im September 2025 erneut mit dem

Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet - eine Bestätigung für das

Engagement des Unternehmens, Beruf und Familie für die rund 9000 Mitarbeiter

immer besser miteinander zu vereinen. Diese Auszeichnung gilt für die nächsten

drei Jahre für alle 90 Globus Baumärkte in Deutschland und Luxemburg sowie die

Unternehmenszentrale im saarländischen Völklingen.



"Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als familienfreundliches

Unternehmen. Sie bestätigt, dass wir unsere Maßnahmen der vergangenen Jahre zur

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie konsequent weiterentwickelt und

fest in unserer Unternehmenskultur verankert haben", sagt Pia Frey,

Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt.





Das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche

Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH

erteilt. Voraussetzung für die Rezertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen

eines erneuten Auditierungsprozesses, in dem der Bestand der familiengerechten

Angebote begutachtet und weiterführendes Entwicklungspotential einer

familienbewussten Personalpolitik definiert wurden.



Anja Göritz, Leiterin Personalmanagement und Arbeitsrecht bei Globus Baumarkt,

erläutert: "Im Rahmen unserer familienbewussten Personalpolitik unterstützen wir

beispielsweise Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen durch die

Zusammenarbeit mit einem Servicepartner, der umfassende Informationen,

individuelle Beratung und eine bundesweite Vermittlung von Pflegediensten

anbietet. Darüber hinaus sorgen wir mit gezielten Workshops für alle Markt- und

Abteilungsleiter dafür, die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den

betrieblichen Anforderungen optimal zu verbinden."



Fester Bestandteil der Unternehmenskultur von Globus Baumarkt sind zudem eine

flexible Arbeitszeitgestaltung im Einklang mit betrieblichen Abläufen,

individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie attraktive

Mitarbeitervorteile wie etwa Beteiligungsmodelle, Mitarbeiterrabatte,

Bike-Leasing und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Globus

Baumarkt wird auch in Zukunft in Maßnahmen investieren, die das Arbeitsumfeld

der Mitarbeiter weiter verbessern, den Teamgeist stärken und berufliche

Entwicklungen fördern.



Pia Frey bringt es auf den Punkt: "Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und

beruflich wachsen können - wir bieten nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern eine

langfristige Perspektive. Ziel ist es, dass wir ein überdurchschnittlich

attraktiver Arbeitgeber für bestehende Mitarbeiter und neue Talente bleiben."



Über Globus Baumarkt



Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen

Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.

Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der

höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und

führenden Baumärkten Deutschlands.



Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo

Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt

Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei

fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl,

Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und

somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.



Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die

Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal

in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem

Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.



Mehr Informationen unter https://www.globus-baumarkt.de/



