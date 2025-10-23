    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Rezertifizierung für gelebte Familienfreundlichkeit (FOTO)

    Völklingen (ots) - Globus Baumarkt wurde im September 2025 erneut mit dem
    Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet - eine Bestätigung für das
    Engagement des Unternehmens, Beruf und Familie für die rund 9000 Mitarbeiter
    immer besser miteinander zu vereinen. Diese Auszeichnung gilt für die nächsten
    drei Jahre für alle 90 Globus Baumärkte in Deutschland und Luxemburg sowie die
    Unternehmenszentrale im saarländischen Völklingen.

    "Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als familienfreundliches
    Unternehmen. Sie bestätigt, dass wir unsere Maßnahmen der vergangenen Jahre zur
    besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie konsequent weiterentwickelt und
    fest in unserer Unternehmenskultur verankert haben", sagt Pia Frey,
    Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt.

    Das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche
    Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH
    erteilt. Voraussetzung für die Rezertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen
    eines erneuten Auditierungsprozesses, in dem der Bestand der familiengerechten
    Angebote begutachtet und weiterführendes Entwicklungspotential einer
    familienbewussten Personalpolitik definiert wurden.

    Anja Göritz, Leiterin Personalmanagement und Arbeitsrecht bei Globus Baumarkt,
    erläutert: "Im Rahmen unserer familienbewussten Personalpolitik unterstützen wir
    beispielsweise Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen durch die
    Zusammenarbeit mit einem Servicepartner, der umfassende Informationen,
    individuelle Beratung und eine bundesweite Vermittlung von Pflegediensten
    anbietet. Darüber hinaus sorgen wir mit gezielten Workshops für alle Markt- und
    Abteilungsleiter dafür, die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den
    betrieblichen Anforderungen optimal zu verbinden."

    Fester Bestandteil der Unternehmenskultur von Globus Baumarkt sind zudem eine
    flexible Arbeitszeitgestaltung im Einklang mit betrieblichen Abläufen,
    individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie attraktive
    Mitarbeitervorteile wie etwa Beteiligungsmodelle, Mitarbeiterrabatte,
    Bike-Leasing und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Globus
    Baumarkt wird auch in Zukunft in Maßnahmen investieren, die das Arbeitsumfeld
    der Mitarbeiter weiter verbessern, den Teamgeist stärken und berufliche
    Entwicklungen fördern.

    Pia Frey bringt es auf den Punkt: "Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und
    beruflich wachsen können - wir bieten nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern eine
    langfristige Perspektive. Ziel ist es, dass wir ein überdurchschnittlich
    attraktiver Arbeitgeber für bestehende Mitarbeiter und neue Talente bleiben."

    Über Globus Baumarkt

    Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen
    Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.
    Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der
    höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und
    führenden Baumärkten Deutschlands.

    Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo
    Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt
    Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei
    fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl,
    Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und
    somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.

    Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die
    Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal
    in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem
    Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

