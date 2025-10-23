Globus Baumarkt
Rezertifizierung für gelebte Familienfreundlichkeit (FOTO)
Völklingen (ots) - Globus Baumarkt wurde im September 2025 erneut mit dem
Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet - eine Bestätigung für das
Engagement des Unternehmens, Beruf und Familie für die rund 9000 Mitarbeiter
immer besser miteinander zu vereinen. Diese Auszeichnung gilt für die nächsten
drei Jahre für alle 90 Globus Baumärkte in Deutschland und Luxemburg sowie die
Unternehmenszentrale im saarländischen Völklingen.
"Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als familienfreundliches
Unternehmen. Sie bestätigt, dass wir unsere Maßnahmen der vergangenen Jahre zur
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie konsequent weiterentwickelt und
fest in unserer Unternehmenskultur verankert haben", sagt Pia Frey,
Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt.
Das Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche
Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH
erteilt. Voraussetzung für die Rezertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen
eines erneuten Auditierungsprozesses, in dem der Bestand der familiengerechten
Angebote begutachtet und weiterführendes Entwicklungspotential einer
familienbewussten Personalpolitik definiert wurden.
Anja Göritz, Leiterin Personalmanagement und Arbeitsrecht bei Globus Baumarkt,
erläutert: "Im Rahmen unserer familienbewussten Personalpolitik unterstützen wir
beispielsweise Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen durch die
Zusammenarbeit mit einem Servicepartner, der umfassende Informationen,
individuelle Beratung und eine bundesweite Vermittlung von Pflegediensten
anbietet. Darüber hinaus sorgen wir mit gezielten Workshops für alle Markt- und
Abteilungsleiter dafür, die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den
betrieblichen Anforderungen optimal zu verbinden."
Fester Bestandteil der Unternehmenskultur von Globus Baumarkt sind zudem eine
flexible Arbeitszeitgestaltung im Einklang mit betrieblichen Abläufen,
individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie attraktive
Mitarbeitervorteile wie etwa Beteiligungsmodelle, Mitarbeiterrabatte,
Bike-Leasing und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Globus
Baumarkt wird auch in Zukunft in Maßnahmen investieren, die das Arbeitsumfeld
der Mitarbeiter weiter verbessern, den Teamgeist stärken und berufliche
Entwicklungen fördern.
Pia Frey bringt es auf den Punkt: "Unsere Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und
beruflich wachsen können - wir bieten nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern eine
langfristige Perspektive. Ziel ist es, dass wir ein überdurchschnittlich
attraktiver Arbeitgeber für bestehende Mitarbeiter und neue Talente bleiben."
Über Globus Baumarkt
Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen
Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte.
Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der
höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und
führenden Baumärkten Deutschlands.
Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo
Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt
Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei
fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl,
Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und
somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.
Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die
Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal
in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem
Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter https://www.globus-baumarkt.de/
Weitere Presse-Mitteilungen unter
https://www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse
Pressekontakt:
Diana Doriguzzi
mailto:presse@globus-baumarkt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150962/6143975
OTS: Globus Baumarkt
